Video: un hombre de 68 años corría una picada en Guernica, atropelló a un adolescente de 14 años y lo dejó en grave estado

Un grave accidente ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de Presidente Perón. Un hombre de 68 años corría una picada y atropelló a un adolescente de 14, que quedó en grave estado. El responsable fue detenido y se determino que el vehículo que manejaba contaba con más de $20 millones de multa por infracciones.

El siniestro se produjo el domingo por la tarde sobre Eva Perón al 545, entre calles 107 y 111, en la localidad de Guernica y quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona.

En el video se observa a un Audi Q7 gris a toda velocidad junto a un Peugeot 408 blanco. Al llegar al cruce con 111, el autor del choque, identificado como Miguel Ángel Monteferrante, impactó de lleno con un joven que se hallaba en bicicleta, modelo Gravity.

Así fue el choque en Guernica

En la imagen, se ve en momento en el que el adolescente cruzó Eva Perón e incluso miró hacia su izquierda, por donde venían los autos que participaban de la picada. Cuando el menor, identificado como D.L.A., quiso seguir con su marcha, fue golpeado por el Audi y arrastrado varios metros.

Luego de un llamado al 911, la Policía arribó al lugar y halló al joven tendido sobre el asfalto, inconsciente, con una herida cortante en la cabeza y manchas hemáticas en la cara, según consta en el parte policial al que tuvo acceso LA NACION.

La bicicleta quedó destrozada Policía Bonaerense

Además, encontraron a Monteferrante, junto a su auto, el cual presentaba daños en su sector frontal.

Ante la demora en la llegada de la ambulancia, el menor fue trasladado junto a personal de Bomberos Voluntarios a un centro clínico cercano. Posteriormente, fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas debido a la gravedad de su estado.

El detenido tiene 68 años Policía Bonaerense

Por su parte, Monteferrante fue detenido bajo la carátula de lesiones culposas agravadas.

Millones en multa por infracciones

El auto con el que Monteferrante cometió el delito pertenece legalmente a Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, denominado el “rey de La Salada” y cuenta con millones de pesos de multa por diversas infracciones. La mujer fijó un domicilio en Temperley, Lomas de Zamora, y también adeuda dinero por violaciones a las normas de tránsito con otro vehículo.

El daño frontal en el Audi Policía Bonaerense

El Audi Q7, con patente LIV275, registra infracciones desde noviembre de 2024, en su mayoría por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”, según indica el sitio web de la Provincia de Buenos Aires. También hay faltas por “no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel”.

Los montos a pagar por multa oscilan entre los $170.000 y los $340.000. Sumadas, la cifra se eleva a más de $20 millones.

Una de las infracciones previas que recibió Captura

Por otro lado, Luengo cuenta con penalizaciones sin pagar desde 2022 incluyendo todos los autos a su nombre. La mayoría de las infracciones también son por superar los límites de velocidad, aunque también incluye multas por “sobrepasar el limite en cantidad de ocupantes del vehículo o menores de 10 años ocupando el asiento del acompañante”.