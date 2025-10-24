Virginia da Cunha, de Bandana, habló sobre lo que le pasó a Lourdes Fernández y dejó un contundente mensaje

Después de varias horas de incertidumbre y preocupación, la noticia del hallazgo de Lourdes Fernández, recordada por haber formado parte del grupo Bandana, generó un fuerte impacto en el ambiente artístico. La cantante fue encontrada el jueves por la noche en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien luego fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa por violencia de género. En medio de la conmoción, una de sus excompañeras, Virginia Da Cunha, decidió romper el silencio y compartir en sus redes un mensaje cargado de emoción y empatía, donde le expresó su apoyo frente al difícil momento que atraviesa.

Sin lugar a dudas, el desenlace de los acontecimientos trajo alivio y tranquilidad tanto a los familiares como a las amigas y compañeras de grupo de Lourdes Fernández. Después de horas de preocupación, la confirmación de que la artista se encontraba a salvo generó una profunda emoción entre quienes la acompañaron de cerca en sus inicios musicales. En este contexto, Da Cunha expresó públicamente sus sentimientos respecto de lo ocurrido y explicó por qué había optado por mantenerse en silencio hasta ese momento.

Lissa, Virginia y Lourdes de Bandana

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la cantante compartió un mensaje sincero en el que reveló los motivos de su silencio: “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”. Con esas palabras, dejó entrever la delicada situación en la que se encontraba su excompañera.

El mensaje de Virginia de Bandana tras la aparición de Lourdes (Captura: Instagram @virginiadacunha)

En el mismo mensaje, destacó el compromiso que mantuvieron quienes integraban su círculo cercano y el enorme alivio que significó el desenlace del caso: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy, gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo”. Para cerrar su publicación, acompañó sus palabras con una muestra de afecto y apoyo incondicional: “Te amamos Lowrdez. Gracias Valeria Gastaldi y Lissa Vera”. De esta manera, hizo visible la unión y la preocupación compartida entre las exintegrantes de Bandana.

Qué pasó con Lourdes de Bandana

Todo comenzó cuando la madre de Lourdes Fernández denunció su desaparición tras haber perdido contacto con ella desde el 4 de octubre. En su declaración, advirtió que su hija había atravesado episodios previos de violencia de género con su expareja, Leandro García Gómez.

A partir de esto, la Policía de la Ciudad inició una investigación y se dirigió al domicilio de la cantante en Palermo, donde fueron atendidos por el propio García Gómez, quien aseguró que ya no mantenía una relación con Lourdes y que ella no vivía allí.

Lourdes de Bandana fue hallada en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez

Durante la jornada, la artista publicó en Instagram algunas historias confusas, una foto con su gato y un video en el que intentaba transmitir tranquilidad, pero luego volvió a desaparecer de las redes, lo que aumentó la incertidumbre. En paralelo, su amiga y excompañera de Bandana, Lissa Vera, se presentó ante la Justicia y tildó al exnovio de Lourdes como “una persona muy peligrosa”, lo que profundizó la preocupación en torno a su paradero y bienestar.

Horas más tarde, Lourdes logró comunicarse mediante una videollamada con el área de Búsquedas de Personas y les aseguró que se encontraba bien, aunque se negó a revelar dónde estaba. Finalmente, por la noche, la Policía halló a la cantante en el departamento de su expareja y procedió a detenerlo. Fue trasladado a la Alcaidía central de la Comuna 4, en Barracas, donde permanece bajo custodia mientras se define su situación judicial.