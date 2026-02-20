Un impactante choque múltiple entre siete vehículos dejó varios heridos y una camioneta colgando en el aire

Durante la madrugada de este viernes, en la intersección de las avenidas Lamadrid y Calchaquí, en Quilmes, en el sur bonaerense, siete vehículos protagonizaron un choque múltiple que dejó varios heridos y una camioneta colgando en el aire.

LN+: asi fue el momento de la colision

Según la reconstrucción de LN+, el choque se produjo luego de que una camioneta Ford EcoSport, que circulaba por avenida Los Quilmes en dirección a Lamadrid, cruzara el semáforo en rojo, impactando a un Volkswagen Gol negro, que circulaba por esa arteria principal.

LN+: choque multiple en Quilmes

A partir de esa colisión, el Gol se cruzó de carril, chocando contra cinco vehículos que esperaban la luz verde sobre Lamadrid en dirección a Urrestarazu. La fuerza del impacto fue tal que otros dos vehículos terminaron sobre la calzada. En las imágenes se pudo ver cómo una camioneta Amarok quedó destrozada en el medio de la avenida.

El accidente no tuvo víctimas fatales pero dejó un saldo de tres heridos. Los dos ocupantes del Gol -que serían padre e hijo-, y el conductor de la EcoSport. Minutos después del hecho, la circulación en esa esquina fue cortada en su totalidad. Hasta el momento se desconoce el estado de los heridos, que fueron rápidamente trasladados a un hospital de la zona.

Según precisaron las autoridades, la EcoSport tiene 42 infracciones en la Ciudad.

LN+: asi quedaron los vehiculos luego del choque

Ante un móvil de LN+, la esposa del conductor del Chevrolet Vectra -otro de los vehículos involucrados-, sostuvo que “los pasajeros del Gol estaban en muy mal estado”. El Volkswagen fue el rodado que se llevó la peor parte, con la trompa completamente destrozada.

El hecho no provocó víctimas fatales

En el lugar, personal policial, bomberos y peritos trabajan para determinar las causas del choque múltiple. Además, la grúa ya inició las tareas de remoción de los rodados.

Así quedaron los vehículos después del choque

El Chevrolet con el guardabarros desprendido

La Amarok completamente destruida

La EcoSport al momento de ser levantada por la grúa