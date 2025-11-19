Videos: las últimas imágenes con vida de Nazareno, el joven de 21 años al que mataron para robarle la bicicleta

Kiara, a amiga de la víctima y única testigo del crimen, brindó material exclusivo a LN+ sobre los últimos minutos del chico asesinado; “Se había metido en un pozo con agua para sacar una plantita que quería para su casa”, dijo
Familiares de Nazareno Isern, el joven de 21 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza en la colectora de la autopista Riccheri, dialogaron con LN+ y pidieron justicia. Allí, revelaron las últimas imágenes del chico con vida, durante el paseo con su amiga Kiara en los bosques del partido bonaerense de Ezeiza.
En uno de los videos se puede ver a los jóvenes andando en bicicleta por los senderos de la zona y, en otro, tal como había anticipado su amiga, se puede ver a Nazareno dentro de un lago, recogiendo una plata que le había gustado para llevar a su casa.
“Tengo un montón de videos de ese día, se había metido en un pozo con agua para sacar una plantita que quería para su casa”, había afirmado la joven, en diálogo con el mismo medio.
