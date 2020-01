Villa Gessell: "Hay un par en el grupo que son peleadores", dijo el hermano de uno de los rugbiers acusados Crédito: Captura

"Mi hermano es un cagón, no es de pegar", dice Diego Pertossi sobre su hermano menor, Lucas Pertossi, de 20 años, uno de los 11 detenidos por la muerte de Fernando Báez Sosa, quien falleció el sábado por la madrugada tras recibir una feroz golpiza a la salida del boliche Le Brique, en el balneario bonaerense de Villa Gessell. "Hay un par en el grupo que son peleadores: para mí que se armó lío y alguno se le pasó la mano", opina, sin dar nombres.

Pertossi, de 25 años, atiende a LA NACION detrás de las rejas de la casa donde viven sus padres y su hermano, en Zárate, que se acercó a cuidar luego de que ellos se dirigieran a Villa Gessell para acompañar a Lucas, que como el resto de los acusados, se encuentra detenido e incomunicado.

"Nos enteramos de todo por los videos y los medios y no sabemos nada más que eso -explica-. Mi hermano es Técnico en Seguridad e Higiene, es un pibe tranquilo, trabaja tiene novia hace tres años, jamás nos imaginamos esta situación".

Junto a Lucas, permanecen detenidos también sus primos Ciro y Luciano Pertossi (hermanos entre sí y primos de Lucas y Diego) y Alejo Milanesi, también primo de los Pertossi. El resto de los detenidos son Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomas Comelli, Juan Pedro Guarino, Blas Sinalli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Michael Viollaz y Pablo Ventura. La mayoría juegan al rugby en el Club Naútico Arsenal Zárate.

Aunque defiende a su hermano menor, Pertossi reconoce que todavía no están claros los hechos: "Lo que queremos es que se esclarezca todo y que el que fue que pague, sea Lucas, Ciro, Luciano o quien sea. Yo no puedo decir nada porque todavía no sé si mi hermano es o no culpable. Yo me pongo en el lugar de la otra familia [de la víctima] y si me hubiera pasado a mí, ya los estaría yendo a buscar. Pero la sociedad te juzga sin saber".

Junto a él, una allegada de la familia, agrega: "Estamos muy conmocionados: no estamos de acuerdo con la pelea ni con nada de lo que pasó. Queremos que se aclare porque están manchando a toda la familia: eran 11 y los tratan a todos como culpables. Acá en Zárate nos conocemos todos y están diciendo cosas terribles. Somos gente laburadora que se levanta todos los días a trabajar".

Aunque trascendió una foto de su hermano menor jugando al rugby, Diego Pertossi dice que Lucas ya no forma parte del club Arsenal: "No va al club, ni juega al rugby, debe haber jugado dos o tres partidos nomás y la foto que está circulando es de ese entonces".