Pánico en el Delta. Intentan identificar al isleño que baleó a una mujer que navegaba con amigos por un arroyo de Escobar

Ana Marquis navegaba con su marido, Martín, y otras seis personas por el arroyo Correntino, que va desde el Río Paraná hacia el Río Luján. Volvían al barrio privado El Naudir, de Escobar, donde viven, después de disfrutar de la soleada tarde de domingo en el Delta.

A la altura de Kayak Escobar, uno de los puntos más cercanos con la ruta 25, al norte del histórico barrio El Cazador, de repente sintió que le faltaba el aire.

“Me pegó algo”, alcanzó a decir. Para ella fue como un golpe en la espalda, a la altura del omóplato; pero cuando quienes la asistieron la acostaron en la cubierta de la lancha de 21 pies, su esposo le vio la sangre en el pecho. Había recibido un tiro de calibre 22, que le atravesó un pulmón y detuvo su trayectoria casi debajo de la clavícula.

Lo que siguió fueron 15 minutos de terror. El tiempo que les llevó guiar la lancha hasta la zona de amarre para depositar a Ana en la ambulancia que los esperaba en la costa para llevarla urgente al hospital provincial Enrique Erill.

Mientras la mujer sigue internada y se recupera favorablemente, y una fiscalía investiga el caso como “tentativa de homicidio”, los vecinos de la zona de Puertos, el amplio territorio del Delta donde desde hace años proliferan countries y barrios privados con amarras para salir hacia el Paraná a través del Correntino, denuncian que un isleño suele atacar a balazos a las embarcaciones que navegan por ese arroyo otrora tranquilo, hoy cada vez más transitado. Un tirador anda suelto por la zona.

“Hicimos la denuncia ese mismo día, pero aún no está identificado quién fue ni por qué tiró”, contó uno de los testigos. Dijeron que el disparo provino de la margen este del arroyo, de un lugar donde había un par de personas en un bote.

Quienes viven en la zona relatan hechos previos de amenazas de un isleño que reside a la vera del Correntino, situaciones que incluían advertencias e insultos, pero que ahora pasaron a un plano de máximo peligro. Por eso, piden a las autoridades que refuercen la seguridad en esa zona del arroyo para garantizar la tranquilidad de familias, deportistas y vecinos que navegan por allí a diario.

Escobar: una mujer recibio un disparo

El violento hecho ocurrió el domingo por la tarde. En diálogo con LN+, Martín, uno de los ocho ocupantes de la embarcación donde iba Ana, relató: “Salimos a navegar, tomamos unos mates y café mientras fondeábamos y a eso de las 18.30 decidimos volver. Ahí fue cuando una de las chicas nos contó que algo le pasaba”.

“Cuando vimos que estaba herida, al principio pensamos que se trataba de un balín de un rifle de aire comprimido, pero una vez que la ambulancia que llamamos desde el agua llegó a la costa y la vieron, los médicos nos dijeron que se trataba de una herida de bala”, prosiguió el hombre. Él no había oído nada, pero dijo que las mujeres que viajaban en la parte trasera de la embarcación sí oyeron varios estruendos, aunque “uno de ellos fuerte y claro”.

Una vez en el hospital de Escobar, la víctima fue estabilizada y luego derivada al Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, donde este miércoles fue operada y quedó internada en terapia intensiva. Ese mismo domingo, las víctimas hicieron la respectiva denuncia y la causa quedó caratulada como tentativa de homicidio bajo la órbita de la UFI Nº5 de Escobar, pero hasta ahora el autor de los disparos no fue identificado.

Martín relató que unos 15 segundos antes de que la mujer percibiera el impacto en su cuerpo, la embarcación con la que se movilizaban había pasado a metros de unas casillas donde viven algunos isleños. “No te lo esperás, es una zona muy tranquila, no estás preparado para eso”, dijo.