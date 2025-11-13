Siete personas fueron detenidas por vandalizar una formación del Tren Sarmiento
Cinco mexicanos y dos argentinos grafitearon varios vagones en la estación de Villa Luro a pocas horas del descarrilamiento de otra formación en Liniers
Siete personas fueron detenidas tras vandalizar una formación del Tren Sarmiento en la estación Villa Luro. Dos eran argentinos y cinco eran mexicanos que visitaban el país para ver el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Ocurrió pocas horas después del descarrilamiento de una formación del tren a pocos metros de la estación Liniers, que resultó con 20 heridos.
El hecho ocurrió el pasado martes a las 20.55 cuando un grupo de agentes realizaba una recorrida de prevención de robos y de vandalismo, informaron desde Trenes Argentinos a LA NACION. Fue entonces que encontraron a un grupo de hombres grafiteando la formación RC23, que es la que presta servicio eléctrico a la línea.
Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron a los hombres dibujando sobre varios vagones. Varios de ellos usaban diversos elementos para tapar sus caras y así evitar ser identificados. Uno utilizaba una gorra roja, otro una negra. Uno se tapaba la cara con la remera que tenía puesta y otro se puso un pasamontañas negro.
Los pasajeros dentro de la formación hacían comentarios sobre los involucrados mientras continuaban con las pinturas. “Están grafiteando todo acá atrás”, gritaron, posiblemente a personal de Trenes Argentinos. “Están grafiteando, mal. Están del otro lado”, sumó una mujer.
Los involucrados habían dibujado una serie de palabras y dibujos hasta que fueron confrontados por efectivos de la Policía Federal en coordinación con el área de Seguridad de Trenes Argentinos.
Los siete hombres fueron detenidos y les secuestraron 33 latas de aerosol de distintos colores y 40 picos (caps) usados para el grafitado. Ninguno de los cinco mexicanos tenía DNI argentino.
El hecho ocurrió poco tiempo después del descarrilamiento de una formación del tren a pocos metros de la estación Liniers. El incidente del martes pasado tomó protagonismo luego de que se viralizaran videos del tren lleno de humo y de los pasajeros bajando para evacuarlo. Un amplio operativo que duró varias horas y mantuvo el servicio interrumpido hasta la noche se llevó adelante para ayudar a los pasajeros.
Desde SAME atendieron a 20 heridos, de los cuales 10 fueron asistidos en el lugar y otros 10 fueron derivados con politraumatismos a hospitales para su atención. Trabajaron junto a Bomberos y Defensa Civil.
Las causas del descarrilamiento continúan en investigación y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, tomó conocimiento del caso y dispuso iniciar actuaciones por interrupción a los medios de transporte.
Aunque ese martes la mayoría del personal de Trenes Argentinos se encontraba abocado a la urgencia del descarrilamiento, aun así los agentes lograron detener a los responsables del grafitado. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2da de Ciudadela. El Juzgado Federal N°2 de San Martín caratuló la causa como “daño a bienes del Estado - modalidad grafiti”.
Desde Trenes Argentinos remarcaron que el grafitado tiene graves perjuicios económicos y operativos para el sistema ferroviario, tanto por los costos de remoción de la pintura como por las demoras y cancelaciones derivadas del retiro de las formaciones afectadas.
Desde la empresa buscan que estos hechos no vuelvan a ocurrir a través de medidas preventivas y el monitoreo permanente de las cámaras de seguridad.
