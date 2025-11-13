Siete personas fueron detenidas tras vandalizar una formación del Tren Sarmiento en la estación Villa Luro. Dos eran argentinos y cinco eran mexicanos que visitaban el país para ver el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Ocurrió pocas horas después del descarrilamiento de una formación del tren a pocos metros de la estación Liniers, que resultó con 20 heridos.

El hecho ocurrió el pasado martes a las 20.55 cuando un grupo de agentes realizaba una recorrida de prevención de robos y de vandalismo, informaron desde Trenes Argentinos a LA NACION. Fue entonces que encontraron a un grupo de hombres grafiteando la formación RC23, que es la que presta servicio eléctrico a la línea.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron a los hombres dibujando sobre varios vagones. Varios de ellos usaban diversos elementos para tapar sus caras y así evitar ser identificados. Uno utilizaba una gorra roja, otro una negra. Uno se tapaba la cara con la remera que tenía puesta y otro se puso un pasamontañas negro.

Siete personas fueron detenidas por vandalizar una formación del Tren Sarmiento

Los pasajeros dentro de la formación hacían comentarios sobre los involucrados mientras continuaban con las pinturas. “Están grafiteando todo acá atrás”, gritaron, posiblemente a personal de Trenes Argentinos. “Están grafiteando, mal. Están del otro lado”, sumó una mujer.

Los involucrados habían dibujado una serie de palabras y dibujos hasta que fueron confrontados por efectivos de la Policía Federal en coordinación con el área de Seguridad de Trenes Argentinos.

Los siete hombres fueron detenidos y les secuestraron 33 latas de aerosol de distintos colores y 40 picos (caps) usados para el grafitado. Ninguno de los cinco mexicanos tenía DNI argentino.

Uno de los grafitis que realizaron

El hecho ocurrió poco tiempo después del descarrilamiento de una formación del tren a pocos metros de la estación Liniers. El incidente del martes pasado tomó protagonismo luego de que se viralizaran videos del tren lleno de humo y de los pasajeros bajando para evacuarlo. Un amplio operativo que duró varias horas y mantuvo el servicio interrumpido hasta la noche se llevó adelante para ayudar a los pasajeros.

Desde SAME atendieron a 20 heridos, de los cuales 10 fueron asistidos en el lugar y otros 10 fueron derivados con politraumatismos a hospitales para su atención. Trabajaron junto a Bomberos y Defensa Civil.

Las causas del descarrilamiento continúan en investigación y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, tomó conocimiento del caso y dispuso iniciar actuaciones por interrupción a los medios de transporte.

Descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers Nicolás Suárez

Aunque ese martes la mayoría del personal de Trenes Argentinos se encontraba abocado a la urgencia del descarrilamiento, aun así los agentes lograron detener a los responsables del grafitado. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2da de Ciudadela. El Juzgado Federal N°2 de San Martín caratuló la causa como “daño a bienes del Estado - modalidad grafiti”.

Desde Trenes Argentinos remarcaron que el grafitado tiene graves perjuicios económicos y operativos para el sistema ferroviario, tanto por los costos de remoción de la pintura como por las demoras y cancelaciones derivadas del retiro de las formaciones afectadas.

Desde la empresa buscan que estos hechos no vuelvan a ocurrir a través de medidas preventivas y el monitoreo permanente de las cámaras de seguridad.