Villa Urquiza: detuvieron a un hombre que golpeó con una botella a una mujer de 61 para robarle

La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Urquiza a un hombre de 33 años acusado de golpear con una botella a una mujer de 61 años en Villa Pueyrredón para robarle el teléfono celular. El episodio había ocurrido en la intersección de las calles Escobar y Zamudio y la víctima denunció el hecho, lo que dio inicio a la causa, que gracias a imágenes tomadas por una cámara de seguridad desembocaron en la detención de un sospechoso.

La División Investigaciones Comunales 12 intervino en el caso tras la denuncia y obtuvo imágenes de una cámara de seguridad que registró la fuga del agresor. Además, contó con la descripción física aportada por la mujer. A partir de estos elementos, los efectivos iniciaron tareas de campo y comenzaron a rastrear al sospechoso en distintos puntos de la zona norte de la ciudad.

Los investigadores comprobaron que el acusado solía concurrir a un supermercado en la avenida De los Constituyentes y Pirán. Con esa información se dispuso un seguimiento en el lugar hasta que se logró ubicarlo. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, el hombre intentó escapar corriendo hacia la colectora de la avenida General Paz, pero fue interceptado y reducido.

Una vez concretada la detención, se solicitó a la Policía Científica una pericia antroposcópica y antropométrica. El objetivo era cotejar las imágenes del detenido con las registradas en los videos de seguridad. Según indicaron los peritos, el análisis permitió establecer compatibilidades indubitables que vincularon al acusado con el ataque ocurrido en Villa Pueyrredón.

Con este resultado, la Policía de la Ciudad dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, a cargo del juez Luis Schelgel, con la Secretaría 71 a cargo del doctor Antelo. Tras evaluar el material probatorio, se dispuso que el imputado quedara formalmente detenido.

El ataque a la mujer de 61 años ocurrió en plena vía pública cuando el agresor la golpeó con una botella y la arrojó al piso para intentar sustraerle el teléfono celular. La víctima denunció el hecho y aportó una descripción detallada del sujeto que resultó clave para orientar la pesquisa.

El procedimiento que culminó con la captura combinó la recolección de videos de cámaras de seguridad, junto con tareas de vigilancia discreta. De esta manera se logró determinar los hábitos del sospechoso, que finalmente fue aprehendido sin que se registraran heridos durante la operación policial. La causa quedó caratulada como tentativa de robo, mientras que el detenido permanece a disposición de la Justicia.