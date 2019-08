Violación en manada: abrieron hoy una investigación a cinco jóvenes de Rawson

Grupos de mujeres acompañaron hoy el inicio formal de la investigación por un ataque sexual ocurrido en 2012

RAWSON. - Cinco jóvenes enfrentaron, en medio de un fuerte operativo de seguridad, la audiencia de apertura de investigación por una denuncia de abuso sexual a una chica de 16 años. El ataque ocurrió en 2012 en una vivienda del balneario de Playa Unión, según informaron fuentes judiciales. Si bien se dictó la apertura de investigación para los acusados, no se dictaron prisiones preventivas por el momento.

La acusación se hizo pública a través de las redes sociales en enero último, impulsada por un colectivo de mujeres. Según el testimonio de la propia víctima, un intento de suicidio terminó con un relato a los padres sobre lo sucedido aquel verano en una vivienda.

El caso recién llega a los estrados judiciales porque, al tratarse de un delito de instancia privada, debía contar con la denuncia formal de la supuesta víctima. Siete años mas tarde, la causa tiene la primera audiencia en medio de un fuerte reclamo de un grupo de mujeres en las puertas de los tribunales de Rawson.

Según lo que la joven describió en su cuenta de Facebook, que luego se hizo viral al ser replicado por varios organizaciones feministas bajo el título "la manada de Chubut", los hechos ocurrieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, cuando todos los involucrados eran menores de edad.

"Fuimos a una fiesta a la casa de RV y a poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TM sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir", contó.

La joven -hoy mayor de edad- aseguró que cuando reaccionó "estaba en estado de shock y como estaba desnuda" buscaron su ropa, "que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación".

"En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuentan nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual", relató.

El proceso de investigación se inició cuando el fiscal Fernando Rivarola logró identificar a la joven denunciante a comienzos de este año y dio inicio al legajo de investigación, ya que no existía denuncia formal. El caso tuvo su primer giro oficia el pasado 4 de julio, cuando Rivarola y la fiscal Florencia Gómez pidieron a apertura forma de la investigación y la primera audiencia.

"Si se citó a la audiencia de apertura de investigación, va de suyo que se instó la acción por un presunto delito contra la identidad sexual" admitió el penalista Fabián Gabalachis, defensor de dos de los acusados, a quienes no identificó por las características del hecho.

Gabalachis señaló que "la fiscalía impuso un marcado silencio" en la causa y explicó que se someterán "a ese principio por el tipo de delito que se ventila, aunque la acusación va en línea con lo que se leyó en las redes sociales".

Cinco sospechosos son parte de la apertura de investigación: TM, LDV, LM, RV y EQ. Se trata de jóvenes integrantes de familias muy conocidas de la sociedad chubutense, entre los que se cuentan familiares de un exgobernador, un exsenador, empresarios e influyentes hombres de negocios.

Por eso "a partir de ese momento empezaron sus intentos de callarme tanto a mi como a mis amistades (...). Tuve que irme con mi mamá a vivir a otra ciudad, como si hubiera sido responsable de la situación", expuso la joven.

Fuentes judiciales advirtieron que si no hay un pedido de detención comenzará a correr un plazo de seis meses para que se realice la investigación.

"De lo contrario nos vamos a oponer porque si piden prisión preventiva vamos a entrar a valorar prueba y eso ya es otro camino", indicó Gabalachis.