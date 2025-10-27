Violento accidente: dos jóvenes heridos al chocar sus motos en una esquina sin frenar

Un violento choque entre dos motocicletas ocurrió en la localidad de El Talar, partido de Tigre, y dejó como saldo dos jóvenes heridos que fueron trasladados a un hospital, donde quedaron en observación, y se encuentran fuera de peligro.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el momento exacto del impacto y permitieron activar de inmediato el protocolo de emergencia para que se asista a los dos conductores

Según las imágenes del centro de monitoreo municipal, ambos vehículos circulaban a alta velocidad y colisionaron de manera frontal. El golpe hizo que los conductores salieran despedidos y cayeran sobre el asfalto. Uno de ellos, incluso, perdió el casco tras el impacto.

Personal del COT alertó a las unidades de asistencia y en pocos minutos arribó una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre (SET), junto con agentes de Tránsito y Defensa Civil.

Los médicos brindaron las primeras atenciones en el lugar y dispusieron el traslado de los heridos al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco. Allí se les realizaron estudios para evaluar su estado, aunque ingresaron fuera de peligro.