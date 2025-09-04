Detuvieron a otro barra de Platense que protagonizó un violento asalto en San Isidro

El 6 de diciembre pasado, Iván Balik recuperó la libertad después de haber cumplido una condena de cinco años de prisión por un robo triplemente calificado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada, por el empleo impropio de un arma y por haber sido cometido en poblado y en banda. Doce días después de salir de la cárcel volvió a delinquir: protagonizó un violento asalto a un vecino de Martínez, en el partido de San Isidro.

Balik, de 35 años y sindicado como integrante de la barra brava de Platense, fue detenido en las últimas horas por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Villa Ballester, en San Martín, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Robo en una casa de Martínez

El robo por el que fue detenido Balik ocurrió el 18 de diciembre pasado en Cangallo al 2500, en Martínez, San Isidro. La irrupción y la huida de los delincuentes quedó filmada por las cámaras de seguridad que había instalado el dueño de la casa.

A fines de julio pasado, los detectives policiales y judiciales ya habían detenido a otro integrante de la barra de Platense por su presunta participación en el robo. Se trata de Alan Denis Almirón, de 34 años.

Almirón había sido identificado a partir de un teléfono celular que la banda perdió cuando huía de la escena del robo, después de que los ladrones se trenzaran en lucha con el dueño de casa.

La investigación, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, comenzó tras la denuncia de Fernando Pedro V., la víctima.

“Almirón, Balik y un tercer delincuente aún no identificado ingresaron en la casa de Fernando Pedro V. y revolvieron todos los ambientes en búsqueda de objetos de valor. Lograron apoderarse de un reloj marca Seiko, valuado en US$300, y de otras pertenencias que pusieron en una mochila. Pero, de pronto, fueron sorprendidos por la el dueño de casa, quien se trenzó en lucha con los ladrones”, según se desprende del expediente judicial.

Después de golpear a la víctima, los ladrones escaparon. En la huida perdieron un teléfono celular en la cocina y dejaron una mochila negra marca Adidas donde habían puesto dinero y otros objetos de valor que le habían robado al dueño de casa.

El teléfono celular fue la clave para ubicar a Almirón, la línea estaba a su nombre. El barra de Platense también fue identificado por los tatuajes que tiene en su cuerpo, que son similares a los que tenía el ladrón que quedaron filmados en las cámaras de seguridad cuando salía de la escena del robo, informaron fuentes judiciales.

Cuando fue indagado, Almirón sostuvo que el 18 de diciembre pasado salió de su casa, en el barrio Mitre, en Saavedra, para llevar a su amigo Balik hasta su domicilio, en Villa Adelina, en San Isidro, pero en el trayecto se detuvo en una estación de servicio y le robaron el móvil.

“Más allá de que su descargo no resultaba ser más que una maniobra totalmente improvisada e inconducente para beneficiar su situación procesal, igualmente desde esta instrucción se realizaron las correspondientes medidas para corroborar los extremos vertidos por el imputado Almirón, en específico, la información respecto a quien indicó como Balik. Que así entonces, se realizó la correspondiente apertura del teléfono celular secuestrado a Almirón al momento de efectivizarse su detención, logrando establecer de sus contactos aquel agendado como Ivancito”, explicó el fiscal Ferrari al solicitar la detención de Balik.

La línea en cuestión estaba registrada a nombre de Iván Balik con domicilio en Villa Adelina, San Isidro.

“Al realizar el correspondiente análisis de los registros de tiempo y lugar de las celdas donde reportó impacto la línea de mención, se logró establecer que la misma permaneció el día 18 de diciembre pasado, entre las 19 y 20.54 en inmediaciones del domicilio de Almirón, para luego impactar en celdas ubicadas en Martínez hasta las 3.36 del día 19 de diciembre último, dirección que se encuentra a 600 metros del domicilio de la víctima. Que así entonces se logró concluir que dicho abonado resulta compatible con la investigación en cuanto que el reporte de las antenas allí mencionadas coinciden con el inicio y desarrollo del robo”, sostuvo el fiscal al fundamentar el pedido de detención del sospechoso.