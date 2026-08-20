Violento robo de dos ladrones a un maxikiosco en Merlo: “Te vuelo la cabeza”

Un maxikiosco situado en el partido bonaerense de Merlo fue escenario de un violento robo perpetrado por dos ladrones en la madrugada del lunes último. Los asaltantes amenazaron de muerte a uno de los empleados con un arma, robaron dinero y un teléfono celular y se dieron a la fuga. Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en local llamado “El Pela”, ubicado sobre calle Senillosa, casi en la esquina de Avenida Eva Perón, en la localidad de Libertad, a las 5.30 del último lunes.

Según se observa en las imágenes que registró la cámara del comercio, dos personas vestidas con camperas negras y capucha se acercaron a la reja por la cual se atiende a los clientes y comenzaron a amenazar a uno de los empleados.

Así fue el violento robo en Merlo

“Quiero la plata y nos vamos a ir tranquilos. Nada más. Dame la plata, dame los dos teléfonos y nos vamos a ir tranquilos, si no te vuelo la cabeza. ¿La querés escuchar sonar?”, aseguró uno de los ladrones.

Luego, su cómplice, quien se tapó la cara con un accesorio negro hasta por debajo de los ojos, corrió a su compañero del lugar y empezó a apurar al kiosquero.

“¡Dale, papá! ¡Mové las cosas! ¡Dale, dale, dale! ¡Toda, toda!“, gritó. El empleado le respondió que ya no tenía ”más nada", a lo que el atacante lo amenazó: “Los teléfonos dame. Dame los teléfonos porque si no la vas escuchar explotar la con... de tu madre”.

En ese momento, la víctima le entregó un celular y solo segundos después le extendió lo que parecía ser dinero. Inmediatamente, los asaltantes huyeron. Todo el episodio duró menos de un minuto.

Tras la denuncia, la Justicia inició una investigación para identificar y localizar a los dos atacantes.

La causa quedó bajo el ala de Adriana Suárez Corripío, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°8 de Morón.

Según contó uno de las víctimas en diálogo con ElTrece, ambos ladrones estaban armados y previo a la primera amenaza habían simulado ser clientes.

Los dos ladrones implicados Captura

“Pidieron cigarrillos, gaseosa y después ya se armó el robo”, dijo y agregó: “Se llevaron $300.000 y el teléfono del negocio. Yo entregué la plata, me di vuelta, agarré el celular y se lo di”.

Además, señaló que los asaltantes llegaron caminando por Senillosa y que, al momento del hecho, no había autos ni otras personas por la zona.