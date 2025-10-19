Violó una perimetral, apuñaló a su madre y escapó descalza: la detuvieron tras un seguimiento con las cámaras de seguridad

Era de día y corrió descalza por las calles húmedas de Punta Lara, con la mano derecha teñida de rojo y un cuchillo que no sabía dónde dejar. Las cámaras de seguridad la siguieron mientras buscaba un escondite para descartar el arma blanca. Minutos antes, había irrumpido en la casa de su madre y la atacó mientras dormía, a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento. Tres días antes del Día de la Madre, la escena quedó registrada en un video que muestra la desesperación de la huida de la joven que luego fue detenida.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.40 en una vivienda situada en Almirante Brown y 116 bis, en el partido bonaerense de Ensenada. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Romina Amadeo Videla, de 42 años, descansaba en su dormitorio cuando fue sorprendida por su hija, Ludmila Mora, de 19 , quien ingresó con un cuchillo y la apuñaló en el hombro derecho.

Pese a que tenía vigente una orden judicial de restricción de acercamiento, la joven decidió violar la disposición y entrar a la casa. Tras el ataque, escapó corriendo.

Así huía la joven que apuñaló a su madre en Ensenada

En las imágenes captadas por una cámara municipal se la ve nerviosa, caminando descalza y con la mano ensangrentada. Primero intenta ocultar el arma blanca, luego la descarta y finalmente se aleja del lugar a toda velocidad.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades locales sobre la agresión. Al llegar, efectivos del Comando Patrulla Ensenada encontraron a la mujer herida y pidieron asistencia médica. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó consciente a la madre al Hospital Cestino, donde se determinó que presentaba una lesión leve y que su vida no corría peligro.

Con los datos aportados por la víctima, el centro de monitoreo local activó un operativo cerrojo. Gracias al seguimiento por cámaras, la acusada fue interceptada y detenida a pocos metros del lugar. En la imagen difundida por las autoridades se observa el momento en que la joven es reducida por los agentes, en plena vía pública.

La mujer herida tras ser atacada por su hija en Ensenada Policía bonaerense

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata, y fue caratulada como “tentativa de homicidio y desobediencia”. La detenida permanece alojada en la comisaría 2ª de Ensenada, a disposición de la Justicia.

Respecto del posible móvil, fuentes del caso indicaron que la joven atraviesa un cuadro de consumo problemático de drogas y ya había protagonizado otros episodios violentos en contra de su madre. Incluso había sido internada varias veces en un centro de salud mental.

“El martes de esta semana fue la última vez, pero creemos que se escapó y fue a atacar a su madre por haberla echado de su casa, meterle una perimetral e internarla”, señalaron los investigadores.