La Fiscalía pidió la absolución de Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual y corrupción de menores

Hace casi un año, en agosto del año pasado, Marcelo Corazza comenzó a ser juzgado en un debate donde se ventilan delitos como asociación ilícita, abusos sexuales agravados, promoción de la prostitución, corrupción de menores, trata de personas con fines de explotación sexual, exhibiciones obscenas y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal pidió la absolución del primer ganador de la edición argentina del reality show Gran Hermano.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni. El juicio, como las víctimas eran menores en el momento de los hechos investigados, se realiza a puertas cerradas en los tribunales de Comodoro Py.

En el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Patricio García Elorrio y el fiscal federal Nicolás Czizik.

“El fiscal García Elorrio consideró que ciertos hechos por los que estaba acusado Corazza estaban prescritos y, sobre otro más reciente, entendió que no estaba suficientemente probado. Entonces pidió su absolución”, explicaron los voceros consultados.

La secretaria de la Fiscalía N°4 ante los tribunales federales orales porteños, Gabriela Solari; el fiscal federal Nicolás Czizik y el fiscal general Patricio García Ellorio Fiscales.gob.ar

Corazza, de 55 años, no es el único acusado que llegó a juicio. En el debate son juzgados otros cuatro imputados: Rolando Angelotti, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, para quienes el Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre diez y 22 años de cárcel, como reveló el portal MDZ.

Sí, el fiscal García Elorrio solicitó la absolución de los cinco imputados por la acusación de asociación ilícita y para Angelotti, Mermet, Charpenet y Aguiar la absolución por prescripción, como a Corazza, por los hechos denunciados por las primeras víctimas.

Para Angelotti, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 22 años de cárcel; para Aguiar, 11, y para los otros dos acusados, diez años de prisión, dijeron los voceros consultados.

Pero la Fiscalía no es la única parte acusadora del juicio. La Defensoría Pública de Víctimas, que depende del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, solicitó penas de prisión para todos los acusados, informaron fuentes judiciales.

“La Defensoría Pública de Víctimas entendió que no están presciptos los hechos como sí afirmó la Fiscalía y pidió penas de prisión para todos los imputados”, dijeron fuentes del caso. Pero los informantes no entraron en detalles sobre la cantidad de años solicitadas por los representantes de tres de las víctimas.

Para Rolando Angelotti (de lentes y remera bordó) la Fiscalia solicitó 22 años de cárcel Fiscales.gob.ar

El miércoles próximo el debate continuará con el comienzo de los alegatos de las defensas.

La investigación se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia que hizo ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, una de las víctimas.

En un primer momento, la causa se tramitó en el fuero ordinario e intervinieron el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones.

El 4 de abril de 2023, el juez Sánchez Sarmiento procesó sin prisión preventiva a Corazza por el delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de 13 años.

“La organización liderada por Angelotti no podría efectuar las actividades ilícitas de no ser por la existencia de otras personas que consumen lo que otros ofrecen”, había dicho en su fallo el magistrado.

Según informó, en su momento, el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, “la investigación en el fuero penal ordinario consideró que se trataba de un caso en el que podría existir el delito de asociación ilícita conformada para la comisión de delitos contra la integridad sexual de varones menores de edad, que resultaron víctimas de trata de personas, de promoción de la prostitución, de abusos sexuales con acceso carnal y gravemente ultrajante, y del delito de corrupción de menores, de acuerdo con la resolución adoptada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el 31 de mayo de 2023, que confirmó el procesamiento de los ahora acusados. La calificación legal correspondiente a la trata de personas motivó que la causa pasara a tramitarse en el fuero federal y fue así que la investigación quedó radicada ante el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Carlos Rívolo y la asistencia de la Protex".

En el marco de la causa Marcelo Corazza estuvo preso

El debate, que ahora entró en su etapa final, comenzó el 27 de agosto del año pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

“Hemos visto las diversas estrategias utilizadas por el líder de esta organización delictiva [por Angelotti], destinadas a reclutar jóvenes varones menores de edad. Comenzaban por ganarse su respeto, admiración, confianza y dominar así su voluntad para luego someterlos a todo tipo de actos sexuales, tanto para su satisfacción personal como para la de otros adultos a quienes los entregaban, algunos identificados y otros aún no, en algunos casos a cambio de dinero”, habían sostenido los representantes del Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.