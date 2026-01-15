Un accidente fatal ocurrido en la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 145, en las cercanías de la localidad neuquina de Piedra del Águila, dejó como saldo la muerte de un hombre de 64 años. El automóvil en el que se desplazaba dio varios vuelcos sobre el asfalto y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas; a raíz del violento impacto, la víctima salió despedida del vehículo. Su acompañante, una mujer de 54 años, sufrió heridas leves.

Según informaron medios locales, el siniestro se produjo alrededor de las 13 de este miércoles, cuando las víctimas regresaban a la ciudad de Buenos Aires tras pasar unos días de vacaciones en San Carlos de Bariloche.

Volvían de vacacionar en Bariloche, volcaron en la ruta y el conductor falleció. Policía de Neuquén

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el Renault Sandero blanco en el que viajaban habría mordido la banquina, lo que provocó que el conductor perdiera el control. El vehículo se cruzó hacia el carril contrario y volcó en reiteradas ocasiones.

Debido al violento impacto, el hombre salió despedido del habitáculo. Por la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el lugar. Su compañera, en tanto, fue trasladada al Hospital de Piedra del Águila, donde los médicos constataron que presentaba heridas de carácter leve.

Un hombre grave en Córdoba

Este miércoles por la tarde, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Dodge Ram, conducida por un hombre de 44 años, chocó con un vehículo Renault Oroch manejado por un hombre de 69 años a la altura del kilómetro 155, en jurisdicción de la ciudad cordobesa de Villa María.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Oroch resultó con traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax severo y fracturas en las piernas, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia, mediante un cordón sanitario, por Bomberos Voluntarios hacia el hospital local. Sus acompañantes, una mujer de 36 y una niña de 9, no sufrieron heridas de consideración.

En tanto, los ocupantes de la camioneta no habrían sufrido lesiones de gravedad. Se investigan las causas que provocaron el siniestro, indicaron las fuentes policiales de Córdoba.