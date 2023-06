“Ya no sé qué más hacer”: grave denuncia por violencia de género contra el futbolista Lautaro Acosta

escuchar

Ludmila Isabella, la expareja de Lautaro Acosta, delantero de Lanús, afirmó que el futbolista la amenazó de muerte. “Si haces la denuncia te voy a matar”, habría dicho el futbolista, según la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION.

Según informaron fuentes judiciales, tras la denuncia de la joven, tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora que ya notificó al futbolista de la formación de la causa.

Las fotos que la joven subió a Instagram

“Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo”, sostuvo la joven en una publicación en su perfil de la red social Instagram.

Además, en sus historias de la citada red social subió imágenes de parte de su cuerpo con marcas de golpes. La joven sostuvo que hizo dos denuncias ante la Justicia, una en 2019, y la otra, la semana pasada. “El juzgado de Familia N° 10 de Lomas de Zamora, todavía no sacó una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y él sigue amenazando. Por favor, ayúdenme”, escribió la expareja del futbolista.

Acosta y la joven son padres de Benicio, de cuatro años. “Yo iba a la pieza de Beni y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba”, según relató la denunciante en Instagram.

Al presentar la denuncia penal, Isabella solicitó la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.

Ludmila Isabella, Benicio y Lautaro Acosta

Según el relato de la joven, la violencia no se termina cuando ella iba a la habitación de su hijo. “Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación arrastrando y así seguía torturándome. Me sentaba, hacía que lo mire y que le conteste todo lo que me iba diciendo. Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos mientras me seguía diciendo barbaridades como ‘No ves que sos una mogoliquita’, ‘negra de mierda’, ‘puta’, ‘no te da la cabeza’. Eso es algo de todo lo que pase. Ni una cuarta parte”, sostuvo en la publicación,

Y agregó: “Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo”.

LA NACION

Temas Violencia de género