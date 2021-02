10 beneficios para cuidarse del sol

1. Battilana

Los ojos también deben cuidarse del sol, y Battilana tiene las mejores propuestas para anteojos

Este laboratorio óptico tiene sucursales en Barrio Norte, Palermo, Barracas, Belgrano, Parque Patricios, Olivos, Centro, Quilmes, Morón y Los Polvorines, y también una tienda online. Allí encontramos lentes de sol de marcas como Ray-Ban, Vulk y Mormaii, para hombres, mujeres y niños.

50% en cristales simple visión, 30% en armazones y 20% en anteojos de sol y lentes de contacto blandas todos los días

2. Wapa

Nada como ir al mar con un sombrero canchero

Ambas tiendas están en el centro comercial de Cariló (una en el Paseo de las Victorias y otra en la Feria del Bosque) y abren todos los días de 11 a 22. Son revendedores oficiales de Lagomarsino y tienen sombreros para todas las ocasiones, hechos de cuero, yute, denim y más.

25% los jueves para socios BLACK y 20% de lunes a miércoles para Premium y Classic

3. Farmacia Osvaldini

En Pinamar, el protector solar puede comprarse en Farmacia Osvaldini

En Avenida del Lenguado y Shaw, en pleno Pinamar, está esta farmacia y perfumería cuya historia se remonta al año 1983. Abren de lunes a sábado de 8:30 a 22 y los domingos de 10 a 14 y de 17:30 a 21:30. Aquí encontramos los protectores solares de las mejores marcas del mercado.

20% todos los días

4. Óptica LOF

En los muchos locales de LOF pueden comprarse los anteojos de sol perfectos para el verano

Hay anteojos para sol de adultos y niños en cualquiera de sus sucursales de CABA (Flores, Caballito, Congreso, Belgrano, Barrio Norte, Villa del Parque, Las Cañitas, Palermo, Villa Urquiza, Tribunales y Recoleta) y GBA (San Isidro, Quilmes, Martínez, Pilar, Lomas de Zamora y Ramos Mejía) y su tienda online.

20% todos los días

5. Montagne

Para los que se van a la montaña, pasar por Montagne es imprescindible

Con una tienda online y 65 locales en todo el país, ofrecen todo tipo de indumentaria y accesorios para la vida al aire libre desde 1972. Hay viseras y gorras deportivas y de entrenamiento, sombreros de playa y lentes de sol para hombres, mujeres y niños.

20% en productos de línea todos los días

6. Exel Boutique

Los protectores solares de Exel ofrecen lo mejor de la biocosmética

Es una tienda de cosmética inteligente con una tienda física en Belgrano así como una online, donde están a la venta todos sus productos de biocosmética. En el ámbito solar, hay una línea facial, con los XL Urban Face Protection Color, en FPS 31 o 60.

20% para socios BLACK y Premium todos los días

7. Optivity

Esta óptica de Belgrano tiene una enorme línea de anteojos de sol, incluso deportivos

Con local en Belgrano y tienda online, esta óptica ofrece anteojos de sol de una gran variedad de marcas, como Infinit, Rusty y Bond, para damas y caballeros. A esta se suma una sección deportiva, con lentes diseñados para practicar deporte al aire libre y proteger los ojos de la exposición solar.

20% todos los días

8. Lidherma

En Lidherma no solo hay protectores solares en diferentes formatos, sino además cremas para el post y autobronceantes

La empresa argentina se especializa en productos cosméticos para el cuidado de la piel. En su línea Solar hay ítems como protectores solares en crema (UVA Plus FPS 40 toque seco invisible o color, UVA Plus FPS 50+ invisible o color) y en spray (UVA plus FPS 30), brumas postsolares y lociones autobronceantes.

20% en productos Lidherma en locales adheridos los lunes y martes

9. Dafiti

Anteojos, sombreros, indumentaria deportiva y viseras son solo algunos de los ítems que ofrece el enorme catálogo de Dafiti

Esta tienda online ofrece indumentaria y accesorios para hombres, mujeres y niños. Hay anteojos de sol de una gran variedad de marcas, así como gorras, viseras, sombreros de ala ancha, pilusos y todo tipo de headwear para protegerse de los rayos del sol.

15% los jueves

10. Balneario Marbella

Para un buen descanso también es preciso asegurarse sombra: en el balneario Marbella ofrecen alquiler de sombrillas y carpas

El tema de la sombra en la playa no es menor, y por eso, en este balneario de Mar del Plata, los socios de Club LA NACION acceden a beneficios para alquilar sombrillas y carpas y así poder disfrutar de largas jornadas en el mar sin preocuparse por la exposición al sol.

10% en carpas, sombrillas y estacionamiento todos los días

