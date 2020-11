10 lugares con mesas en la vereda

Primavera y comer afuera van de la mano. Y además, ¡riman!

1. Elebar

Ubicado en una esquina, la vereda de Elebar es un gran punto para sentarse a ver la gente pasar y comer rico

En la esquina de Nicaragua y Uriarte, Elebar abre todos los días, todo el día, y comer en su vereda es un lujazo que todos pueden -y deben- darse. Recomendamos reservar mesa y estar atentos a sus redes sociales, donde diariamente publican el menú del día. Ofrece desayunos saludables, ensaladas coloridas, sándwiches frescos y muchas opciones más para los distintos momentos del día.

25% para socios BLACK y 20% para Premium y Classic de lunes a sábado

2. La Cabrera

La mejor carne de Buenos Aires puede degustarse en la vereda con reserva previa

La vereda de La Cabrera tiene una mística especial, y para almorzar o cenar allí es necesario reservar mesa. ¿Y qué decir de su comida? Las inigualables carnes a la parrilla, las guarniciones novedosas, las ensaladas frescas y hasta los postres de la cocina de Gastón Riveira hablan por sí solos. Desde la provoleta, el chorizo y la empanada de carne hasta los helados artesanales, pasando por exquisitos bifes, asados y churrascos.

30% para socios BLACK los sábados y domingos y 25% para Premium y Classic todos los días

3. El Gato Negro

Hacerse un recreo al sol en este bar notable es un planazo

Con mesas al aire libre, protocolo de seguridad y carta online, El Gato Negro te espera para una degustación de sus delicias. El lugar perfecto para disfrutar un café en compañía de un libro, comprar especias para llevar a casa, tomar un té al solcito o tentarse con algo dulce. Nada más porteño que este Bar Notable para hacerse un recreo en medio de la tarde.

20% todos los días

4. Sucre

Comer con la propuesta Outdoors + de Sucre significa comer mirando al verde de la plaza enfrente

"Outdoors+", reza su propuesta para comer al aire libre. Antes de reabrir el salón, volvieron con mesas en la galería y la vereda sobre la calle homónima. Se puede reservar por teléfono o WhatsApp para sentarse a disfrutar de los manjares de su parrilla, spiedo a leña de quebracho u horno de barro, de día o de noche. Materia prima orgánica, carnes de pastura y vinos de su imponente cava.

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

5. La Posada de Belgrano

Un clásico del barrio, La Posada de Belgrano ofrece platos para todos los gustos

En la vereda, en la barra, en el salón o en tu casa, esta parrilla belgranense te espera con los brazos abiertos. Desde paneras calentitas, papas rellenas y rabas hasta pastas caseras, parrilladas, milanesas y asados. También tienen ribs con BBQ, ensaladas, tartas, pescados, pastrón, platos de Medio Oriente y hasta tiramisú italiano para coronar la experiencia.

20% todos los días

6. Army

De la mañana a la noche, la esquina de Army es un spot tentador

La esquina de av. Rivadavia y Moreno, allá en el corazón de Caballito, aloja a este restaurante con veredas amplias y soleadas. Su carta es tan variada que se adapta a todos los momentos del día: hamburguesas, pastas caseras, minutas, pescados, pizzas, milanesas, ensaladas y sándwiches. Pero también están sus famosas medialunas, cafetería y postres para tentarse con algo dulce.

20% todos los días

7. Dean & Dennys

Comer una rica hamburguesa al aire libre, ¿qué más pedirle a Dean and Dennys?

Ya todos los espacios al aire libre de Dean & Dennys están habilitados, así como sus salones abiertos (al 25% de la capacidad) y su servicio de take away, claro. Recomendamos ir a veredear a los locales de Recoleta, Belgrano, Palermo Soho, Barrio Norte, Centro, San Isidro, Vicente López y Villa Urquiza. Qué pedir no es un tema: es obligatorio ir con antojo de una hamburguesa de verdad.

20% de lunes a jueves

8. Novecento

Nada mejor que disfrutar las delicias de Novecento al sol primaveral

Ah, sí. La vereda favorita de Cañitas está prendida fuego. Siempre fue un placer sentarse a comer al solcito de Novecento, pero esta primavera directamente lo pide a gritos. Las empanadas son el hit del año; también hay hamburguesas espectaculares, las milanesas de siempre, sus clásicas pastas caseras y muchas delicias más.

20% de lunes a miércoles

9. Möoi

Los patios de Mooi siempre fueron tentadores, ¡y con este clima más todavía!

En todos los Möoi (Belgrano, Rosedal, Recoleta y Al Río) hay mesas afuera para disfrutar del aire libre. Veredas, terrazas y patios cobran vida de la mano de las preparaciones típicas de la cocina de Jessica Lekerman: ingredientes frescos, productos de estación, alimentos nutritivos y recetas ancestrales. ¿Alguien dijo tortas? La cheesecake merece un poema, y también hay opciones veganas y gluten free.

15% todos los días

10. Bio

Comé fresco, saludable y muy rico en la vereda de Bio

La vereda de Humboldt y Guatemala te espera con brazos abiertos y manjares orgánicos. En el primer restaurante orgánico certificado del país, todo es rico, fresco y de calidad. Los platos cambian todos los días, ofreciendo gran variedad de platos veggies, productos para llevar y cositas ricas para acompañarte a lo largo del día.

15% los martes

