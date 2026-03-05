Un día en San Nicolás

Aunque para muchos es sinónimo de oficinas, apuro y tránsito, el barrio de San Nicolás también tiene su costado gastronómico. Entre calles históricas y veredas siempre en movimiento aparecen restaurantes clásicos, tiendas de delicatessen y vinotecas que invitan a frenar un rato. En este paseo, algunas paradas para comer, comprar y brindar aprovechando los beneficios de Club.

Biutiful es uno de esos bares que invitan a empezar el día con calma en medio del ritmo acelerado. Ubicado dentro de Galerías Pacífico, funciona desde temprano y tiene una carta pensada para desayunos y pausas breves entre reuniones o trámites por la zona. Café, jugos, piezas de pastelería y opciones simples para acompañar.

Dentro de Galerías Pacífico también aparece otra alternativa muy interesante: Amaretti es un restaurante de impronta italiana que combina cafetería, pastelería y platos más completos para cualquier momento del día. Su propuesta incluye desde desayunos y meriendas con café y dulces hasta pastas, ensaladas y opciones de almuerzo.

Aunque tal vez lo que se busca es algo bien clásico del barrio. La Casona del Nonno es una de esos locales tradicionales del centro porteño que mantienen el espíritu de las mesas abundantes y la cocina sin vueltas. En su carta conviven carnes a la parrilla, pastas caseras y platos típicos de bodegón que invitan a un almuerzo contundente, muy en línea con el ritmo de oficina del microcentro. Un lugar ideal para sentarse con tiempo, pedir una buena porción y disfrutar de esa gastronomía porteña que nunca pasa de moda.

O tal vez el plan vaya por otro lado y lo que se busque sean platos con pescado. En ese caso, Fabric Sushi ofrece una alternativa moderna dentro del circuito gastronómico del centro. Con una propuesta que combina rolls clásicos, piezas de autor y platos de inspiración nikkei, el menú apuesta por sabores intensos y presentaciones cuidadas.

Y antes de dar por terminado el paseo, vale la pena hacer una última parada en DeBarricas. Esta vinoteca del centro reúne una amplia selección de vinos de distintas regiones, con etiquetas argentinas y también importadas. Además, el local suma una sección de productos gourmet traídos de distintos países, desde conservas y delicatessen hasta otros ingredientes pensados para acompañar una buena botella o armar una picada especial en casa. El cierre perfecto para un gran día.

Para todos los gustos

Biutiful Bar

20% en la carta todos los días

Amaretti

25% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días

La Casona del Nonno

20% todos los días

Fabric Sushi

20% en la cena de lunes a miércoles y en el almuerzo todos los días

DeBarricas

25% en productos nacionales y 15% en productos importados los martes y jueves y 20% en productos nacionales y 10% en productos importados de viernes a lunes y miércoles