5 beneficios para aprovechar online
- 2 minutos de lectura'
- 1. Carrefour
En Carrefour, hacer las compras online es mucho más que una cuestión de comodidad: es una manera de organizar mejor el día a día y ahorrar sin resignar calidad. Desde productos frescos hasta bazar, todo está al alcance de un clic, con promociones exclusivas y entrega a domicilio. Ideal para quienes buscan practicidad, buenos precios y el respaldo de una marca de confianza.
15% en carrefour.com.ar los lunes
- 2. Puma
En la página de Puma accedés a los mejores productos deportivos sin depender del local más cercano: calzado, indumentaria y accesorios siempre actualizados al alcance de un clic. Se combinan lanzamientos exclusivos con ediciones limitadas, envíos confiables y devoluciones fáciles.
20% en compra online todos los días
- 3. Arcor en casa
Arcor en casa te acerca tus marcas favoritas del Grupo Arcor (chocolates, golosinas, galletitas, conservas, etc.) sin moverte de tu casa. Podés comprar combos especiales, conocer lanzamientos exclusivos -como la dietética online de Natural Break- y recibir tus productos con envío sin cargo a casi todo el país.
20% para socios BLACK y 15% para Premium en compra online todos los días
- 4. Lácteos La Delfina
Comprar tus lácteos desde casa es una opción que suma comodidad sin perder calidad: en La Delfina ofrecen desde yogures hasta quesos y dulces de leche elaborados con leche de búfala 100 % A2 (sin aditivos ni conservantes), y los podés elegir online y recibir en tu puerta. Cuentan con combos de degustación, productos individuales y más.
25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online todos los días
- 5. Diabla
Diabla propone una nueva forma de incorporar bienestar al día a día. En su tienda online todo está pensado para simplificarte el camino hacia una vida más saludable: desde suplementos naturales que potencian la energía, la digestión o el descanso, hasta blends funcionales con fórmulas limpias. Una marca creada con productos que acompañan cada etapa y cada ritmo de vida.
15% en compra online de jueves a domingo
