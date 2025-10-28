5 beneficios para aprovechar online

1. Carrefour

Todo lo necesario para equipar despensa, freezer y heladera (y más) puede llegar a la puerta de casa gracias a Carrefour. Jose Gonzalez Buenaposada - iStock Unreleased

En Carrefour, hacer las compras online es mucho más que una cuestión de comodidad: es una manera de organizar mejor el día a día y ahorrar sin resignar calidad. Desde productos frescos hasta bazar, todo está al alcance de un clic, con promociones exclusivas y entrega a domicilio. Ideal para quienes buscan practicidad, buenos precios y el respaldo de una marca de confianza.

15% en carrefour.com.ar los lunes

2. Puma

Empieza la mejor época para entrenar al aire libre, es tiempo de equiparse con Puma.

En la página de Puma accedés a los mejores productos deportivos sin depender del local más cercano: calzado, indumentaria y accesorios siempre actualizados al alcance de un clic. Se combinan lanzamientos exclusivos con ediciones limitadas, envíos confiables y devoluciones fáciles.

20% en compra online todos los días

3. Arcor en casa

Algunas de las marcas del Grupo Arcor que se pueden disfrutar con envío directo a domicilio.

Arcor en casa te acerca tus marcas favoritas del Grupo Arcor (chocolates, golosinas, galletitas, conservas, etc.) sin moverte de tu casa. Podés comprar combos especiales, conocer lanzamientos exclusivos -como la dietética online de Natural Break- y recibir tus productos con envío sin cargo a casi todo el país.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en compra online todos los días

4. Lácteos La Delfina

¿Te animás a probar un yogur de búfala?

Comprar tus lácteos desde casa es una opción que suma comodidad sin perder calidad: en La Delfina ofrecen desde yogures hasta quesos y dulces de leche elaborados con leche de búfala 100 % A2 (sin aditivos ni conservantes), y los podés elegir online y recibir en tu puerta. Cuentan con combos de degustación, productos individuales y más.

25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online todos los días

5. Diabla

Diabla ofrece un amplio catálogo de soluciones nutricionales. Maria Colangelo

Diabla propone una nueva forma de incorporar bienestar al día a día. En su tienda online todo está pensado para simplificarte el camino hacia una vida más saludable: desde suplementos naturales que potencian la energía, la digestión o el descanso, hasta blends funcionales con fórmulas limpias. Una marca creada con productos que acompañan cada etapa y cada ritmo de vida.

15% en compra online de jueves a domingo