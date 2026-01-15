5 propuestas para comprar desde la comodidad de casa
- 3 minutos de lectura'
- 1. Carrefour
Comprar online en Carrefour es una forma práctica de resolver las compras grandes. Desde su tienda digital se puede acceder al mismo surtido amplio de alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos para el hogar, con filtros claros y la posibilidad de recibir el pedido en casa de forma inmediata. Ideal para quienes quieren ahorrar tiempo, evitar filas y tener control del gasto desde la pantalla.
15% en compra online los lunes y 10% de martes a domingo en compra online con entrega inmediata
- 2. Flybondi
Comprar pasajes en Flybondi a través de su web es una forma cómoda y rápida de planear un viaje sin intermediarios y con tarifas ultra low cost. Desde la computadora o el celular podés buscar rutas domésticas a destinos como Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Bariloche, Ushuaia y El Calafate, entre otros, comparar fechas y elegir asientos o extras según lo que necesites, con la posibilidad de pagar online y recibir la confirmación al instante.
20% en compra online de vuelos de cabotaje todos los días
- 3. Arredo
Comprar muebles, ropa de cama y artículos de decoración en Arredo a través de su tienda online es un paseo directo por propuestas para renovar cada ambiente de la casa sin moverte del sillón. Es posible explorar catálogos amplios de textiles, pequeños muebles, vajilla y accesorios, aprovechar oportunidades, pagar en cuotas y coordinar envío a domicilio o retiro en sucursal.
25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online los lunes y martes
- 4. BigBox
Comprar en Bigbox es regalar (o regalarte) algo distinto a lo material: este emprendimiento propone experiencias para vivir momentos inolvidables. En la plataforma podés buscar paquetes listos para sorprender, que van desde experiencias gastronómicas y estadías en lugares especiales hasta días de spa, actividades de aventura o brunchs temáticos, y todo se compra online con la opción de enviar la experiencia directamente por mail o en formato físico.
15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online todos los días
- 5. Buquebus
Comprar pasajes de viaje en Buquebus desde su web es una manera directa de organizar cruces por el Río de la Plata sin intermediarios. Allí se pueden elegir fechas, horarios y rutas como Buenos Aires-Colonia del Sacramento, Buenos Aires-Montevideo o Buenos Aires-Carmelo, pagar online y recibir los pasajes digitales al instante, una opción práctica para escapadas cortas o viajes planificados con tiempo.
15% en compra online de pasajes y/o bodegas en buque directo a Colonia, Montevideo o Carmelo todos los días hasta el 31.1
- 1
Nuevo temporal en Córdoba: caída de granizo, crecida de arroyos y el Festival de Jesús María canceló la sexta fecha
- 2
Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar
- 3
El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló
- 4
Qué pasó con los chanchos que aparecieron en Nordelta tras la polémica por el traslado con los carpinchos