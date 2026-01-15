5 propuestas para comprar desde la comodidad de casa

1. Carrefour

La frescura de Carrefour, directo a tu casa

Comprar online en Carrefour es una forma práctica de resolver las compras grandes. Desde su tienda digital se puede acceder al mismo surtido amplio de alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos para el hogar, con filtros claros y la posibilidad de recibir el pedido en casa de forma inmediata. Ideal para quienes quieren ahorrar tiempo, evitar filas y tener control del gasto desde la pantalla.

15% en compra online los lunes y 10% de martes a domingo en compra online con entrega inmediata

2. Flybondi

¿Con ganas de viajar por el país? Flybondi lo hace fácil

Comprar pasajes en Flybondi a través de su web es una forma cómoda y rápida de planear un viaje sin intermediarios y con tarifas ultra low cost. Desde la computadora o el celular podés buscar rutas domésticas a destinos como Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Bariloche, Ushuaia y El Calafate, entre otros, comparar fechas y elegir asientos o extras según lo que necesites, con la posibilidad de pagar online y recibir la confirmación al instante.

20% en compra online de vuelos de cabotaje todos los días

3. Arredo

Si estás pensando en renovar tu casa, date una vuelta online por Arredo

Comprar muebles, ropa de cama y artículos de decoración en Arredo a través de su tienda online es un paseo directo por propuestas para renovar cada ambiente de la casa sin moverte del sillón. Es posible explorar catálogos amplios de textiles, pequeños muebles, vajilla y accesorios, aprovechar oportunidades, pagar en cuotas y coordinar envío a domicilio o retiro en sucursal.

25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online los lunes y martes

4. BigBox

La categoría "Aventura" de BigBox propone regalos inolvidables y en contacto con la naturaleza

Comprar en Bigbox es regalar (o regalarte) algo distinto a lo material: este emprendimiento propone experiencias para vivir momentos inolvidables. En la plataforma podés buscar paquetes listos para sorprender, que van desde experiencias gastronómicas y estadías en lugares especiales hasta días de spa, actividades de aventura o brunchs temáticos, y todo se compra online con la opción de enviar la experiencia directamente por mail o en formato físico.

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online todos los días

5. Buquebus

Buquebus une Uruguay y Argentina con frecuencias diarias

Comprar pasajes de viaje en Buquebus desde su web es una manera directa de organizar cruces por el Río de la Plata sin intermediarios. Allí se pueden elegir fechas, horarios y rutas como Buenos Aires-Colonia del Sacramento, Buenos Aires-Montevideo o Buenos Aires-Carmelo, pagar online y recibir los pasajes digitales al instante, una opción práctica para escapadas cortas o viajes planificados con tiempo.

15% en compra online de pasajes y/o bodegas en buque directo a Colonia, Montevideo o Carmelo todos los días hasta el 31.1