6 beneficios para disfrutar en Córdoba

1. Silvina C.

Silvina C. creó su marca de muebles buscando diseño funcional y cómodo a la vez.

Silvina C. se destaca por transformar cada rincón del hogar con muebles pensados para ajustarse a estilos de vida únicos: muebles a medida que abarcan desde comedores y livings hasta escritorios, dormitorios y exteriores, en estilos que van del nórdico al moderno, pasando por propuestas de diseño. Emplea materiales variados como maderas nobles, melamina, vidrio y caño, combinando estética y funcionalidad.

5% todos los días

2. El Club de la Milanesa

La versión cheddar, tan tremenda como tentadora.

En Córdoba, El Club de la Milanesa se siente cerca: locales bien distribuidos por el centro y también en barrios tranquilos como Cerro de las Rosas y General Paz, siempre con ambientes contemporáneos que invitan a quedarse. Son espacios pensados tanto para quienes buscan algo contundente después del trabajo como para salidas informales en pareja o con amigos, donde la milanesa no es solo un plato: es el punto de encuentro del gusto local.

30% los martes y 20% de miércoles a lunes

3. YPF

En Córdoba siempre hay una YPF cerca.

YPF está presente en todos los cruces de Córdoba, con estaciones distribuidas entre avenidas, autopistas y rutas provinciales, para quienes van y vienen de la ciudad o se internan en las sierras. Además de combustibles, sus espacios incluyen tiendas Full, cafeterías, Boxes para servicios mecánicos rápidos y diagnósticos, todo accesible desde la aplicación oficial.

30% sobre lubricante sintético en BOXES y 15% en YPF Full, a través de la app YPF todos los días y 10% en la carga de Infinia, pagando con dinero en cuenta a través de la app YPF de sábados a lunes

4. Freddo

El dulce de leche de Freddo, siempre un infalible.

Freddo se destaca como una parada ideal para quienes buscan saborear esta primavera en cada cucharada: locales con estética cuidada, aire fresco, variedad de sabores clásicos y tentaciones modernas que combinan texturas y presentaciones irresistibles. Es ese momento dulce que invita a compartir: del gelato cremoso con frutas al estilo italiano hasta las líneas especiales que juegan con ingredientes, colores y sensaciones.

20% todos los días, 2x1 en cucuruchos de lunes a viernes y 35% en kilo de helado los miércoles

5. Owoko

Las prendas de Owoko están diseñadas para divertirse.

Owoko aporta una dosis de imaginación al guardarropa infantil: sus locales en Córdoba invitan a explorar colecciones que van de los bebés hasta los 8 años con telas suaves, colores vibrantes y estampados que cuentan historias. Cada prenda está diseñada para ser algo más que ropa, acompañando la infancia con creatividad y calidad.

20% en indumentaria todos los días

6. Umara

¿Conocés los esmaltes Umara? Es la posibilidad de llevarte a casa los mismos productos que usan en el local.

Umara invita a darle protagonismo a manos y pies con un estilo propio. Sus salones en Córdoba combinan ambientaciones modernas y un servicio especializado en manicuras y pedicuras, pensados en lograr momentos de disfrute. A eso se suma su línea de esmaltes, con una paleta amplia y de tendencia, que permite prolongar la experiencia en casa.

20% en U-Pro Permanente de manos, Manicure Classic y esmaltes Umara todos los días y en spa de pies los lunes y miércoles