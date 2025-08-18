6 beneficios para disfrutar en Mendoza

1. La Cabrera

El festín está servido en La Cabrera.

En pleno corazón vitivinícola, el fuego de la parrilla se enciende para recibir cortes seleccionados y servidos con la impronta inconfundible del chef Gastón Riveira. La filial mendocina de esta célebre parrilla porteña combina la calidez de un salón luminoso con la vista a los viñedos y un servicio atento al detalle. Entre guarniciones creativas, carnes maduradas y guiños lúdicos que se repiten al final de la comida, la experiencia se convierte en una celebración de sabores y hospitalidad.

15% en almuerzos y 10% en cenas, ambas a la carta, de lunes a jueves hasta el 31.8

2. Umara

En Umara no hay detalle que pase desapercibido.

Nacida en Mendoza en 2009, esta cadena pionera reúne la dedicación al cuidado de manos y pies con una red de salones distribuidos por toda la provincia y más allá, desde Guaymallén hasta Luján de Cuyo, paseándose por centros comerciales y calles principales. En cada sucursal, el ritual se siente cercano y moderno: desde solicitar turno vía app hasta elegir entre una línea propia de esmaltes, cremas y fragancias desarrollada en su laboratorio.

20% en U-Pro permanente de manos, Manicure Classic y esmaltes Umara todos los días y en spa de pies los lunes y miércoles

3. Hualta Hotel Mendoza - Curio Collection by Hilton

Hualta espera con suites amplias y cálidas en pleno corazón de la ciudad.

Estrenado en 2023 como miembro de la colección Curio de Hilton, Hualta se alza en el centro de Mendoza rodeado de tiendas, plazas y accesos cómodos a sitios emblemáticos. Para los amantes del vino, el aroma se hace presente en la recepción, donde se ofrece degustación gratuita durante buena parte del día, mientras que en la bodega del subsuelo se descubre su corazón mendocino. Y un bonus que siempre es apreciado: aquí reside la sede local de La Cabrera.

15% en tarifa de alojamiento y 10% en gastronomía y degustaciones todos los días

4. Hertz

La libertad de tener auto es un plus ideal en Mendoza.

Desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto El Plumerillo, las sucursales de Hertz en Mendoza están estratégicamente distribuidas y listas para ofrecer autos modernos y ágiles. Ideales para visitar bodegas, recorrer el Parque General San Martín o acercarse un poco más a las montañas. Cada kilómetro se convierte en una oportunidad para descubrir, sin depender de horarios ni transporte público.

25% sobre la tarifa diaria todos los días

5. Go Bar

Go Bar asesora para llevar a casa las mejores bebidas. Sleme Eventos

Con raíces que se hunden en el suelo mendocino, esta vinoteca se extendió con paso firme hasta sumar decenas de sucursales en toda Argentina, muchas de ellas en ciudades cuyanas. En cada local, se percibe esa pasión local: estanterías colmadas de malbecs, espumantes, gins y whiskys, junto a delicadas opciones regionales como aceites y frutos secos.

25% en vinos y espumantes y 10% en aperitivos, destilados, spirits y cervezas, todos nacionales, todos los días

6. Sheraton Mendoza

El Sheraton Mendoza regala algunas de las vistas más lindas de la ciudad.

Elevándose como emblema urbano, el Sheraton Mendoza Hotel despierta el espíritu mendocino desde su mismo atrio. Con vista a la cordillera desde sus pisos altos, piscina climatizada, spa, gimnasio, casino y tres restaurantes que giran sobre la ciudad y la montaña, convoca tanto a viajeros inquietos como a quienes buscan hacer del punto de partida una experiencia completa.

15% en tarifa de alojamiento y 10% en gastronomía todos los días hasta el 31.8

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.