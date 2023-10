escuchar

1. Juegos Mentales

"El prisionero de la torre", una de las opciones de Juegos Mentales.

Un mega plan puede ser juntarse en grupo y reservar una sala de escape. Esta novedosa propuesta invita a desafiar todos los sentidos y poner a prueba las habilidades a la hora de resolver enigmas en vivo y en directo, poniendo el cuerpo en primer lugar. Juegos Mentales tiene 37 salas tem√°ticas para elegir, con sucursales en CABA y AMBA. ¬ŅTe anim√°s?

15% para socios BLACK y 10% para Premium de lunes a jueves

2. Come From Away

Ver una buena obra de teatro puede ser un gran plan de salida.

Si te gustan los musicales, no pod√©s perderte Come From Away. Esta obra est√° basada en historias reales y es muy inspiradora. Cuenta la historia de m√°s de 7000 personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, en Canad√°, y c√≥mo este peque√Īo pueblo se solidariz√≥ con ellas. Pod√©s verla en el Teatro Maipo los viernes y s√°bados a las 20.30 y los domingos a las 19.30hs.

2x1 en la compra online de entradas los viernes, s√°bados y domingos

3. Tinta

Ambiente íntimo y platos deluxe, la propuesta de Tinta.

Si disfrutás más de sentarte en un lugar con mucho estilo y probar platos gourmet de autor, la parada obligada es Tinta. Ubicado en el corazón de Palermo, este restaurant y bar tiene toda la onda, además de una carta cuidadísima de comidas y vinos. Te recomendamos hacer una reserva previamente, porque se llena.

15% de martes a jueves

4. Fuerza Bruta

El show de Fuerza Bruta es un programa lleno de energía para despuntar la noche.

Para aquellos que todav√≠a no fueron y tambi√©n para los que quieren repetir, sigue m√°s vigente que nunca Fuerza Bruta. En esta ocasi√≥n, la compa√Ī√≠a m√°s vanguardista de Argentina presenta Aven, un lugar sin piso, un nuevo show que busca la felicidad proponiendo recrear elementos y efectos de la naturaleza, l√ļdico y con una mirada amorosa para recobrar esa belleza que ya nos es extra√Īa y puede emocionarnos hasta las l√°grimas. Aunque en plena percusi√≥n, ¬°tambi√©n se arma baile y pogo!

2x1 en la compra online de entradas los miércoles y jueves hasta el 26.10 (sujeto a disponibilidad de códigos)

5. La Isla de Battuta

¬ŅQu√© tal tomar algo con esta vista?

Otra excelente opci√≥n para salir a comer y vivir una experiencia diferente es La Isla de Battuta. Se trata de un restaurante bar en una de las islas del Hip√≥dromo de Palermo, donde dicen tener los mejores secretos del mundo. La carta es muy tentadora, cuentan con m√ļsica en vivo y una vista espectacular. Para descubrir toda su magia habr√° que visitarlo.

20% todos los días

6. Amelí

La ambientación de Amelí emula los mejores resorts de playa del mundo.

Otra alta opci√≥n para salir a vivir la noche entre tragos y cosas ricas es Amel√≠. Un restaurant muy particular en el centro de San Isidro, que cuenta con una ambientaci√≥n √ļnica que recrea los mejores resorts de playa del mundo. Los platos est√°n a la altura de las circunstancias: son delicados, novedosos y fusionan los sabores de variadas culturas.

15% todos los días

