6 hoteles para disfrutar de la playa
- 3 minutos de lectura'
- 1. Cariló Soleil
En Cariló Soleil, el día arranca con la brisa entrando por las ventanas y un silencio que limpia la cabeza. Todo está pensado para disfrutar sin apuros: caminar entre los pinos, bajar directo a la arena, volver y descansar en un espacio cómodo y luminoso.
25% sobre tarifa rack todos los días
- 2. Hotel Astor
En Mar del Plata, a pocos metros de la playa y cerca de todo, el Hotel Astor ofrece ese equilibrio práctico que se agradece en pleno verano. Se puede bajar a la arena en minutos y volver al hotel para descansar en la piscina climatizada, pasar por el spa o simplemente relajarse en un espacio cómodo y renovado.
20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días
- 3. Cariló Paradise Apart Hotel & Spa
Rodeado por un bosque de pinos, el hotel ofrece una combinación relajada entre naturaleza y mar. Con estudios, cabañas y dúplex para hasta siete personas, spa con piscina climatizada y piscina al aire libre, es ideal para quienes quieren sumar comodidad sin olvidarse del entorno costero.
25% para socios BLACK y 20% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días
- 4. Gran Hotel Dorá
A minutos de la playa y del centro marplatense, el Gran Hotel Dorá ofrece la ventaja de estar “en todo” sin moverse demasiado. Sus instalaciones incluyen piscina cubierta, spa y gimnasio, puntos clave para recuperar el ritmo luego de un día bajo el sol.
20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días
- 5. Costa Cariló
Frente al mar y con acceso directo a la playa, Costa Cariló ofrece departamentos equipados, muchos con balcón y vista abierta al Atlántico. El complejo suma piscina climatizada cubierta, gimnasio, sala de juegos para chicos y un spa con hidromasaje y duchas escocesas.
25% sobre tarifa rack todos los días
- 6. Hoteles Bagú
En Mar del Plata, la cadena Bagú posee dos hoteles: Santander y Playa Grande. El primero está en la calle Garay, en pleno centro y a unas cuadras del mar, una buena alternativa para quienes prefieren moverse caminando entre negocios y cafés. Mientras Bagu Playa Grande, sobre la calle Alem, está a menos de 200 metros de la playa y en una zona llena de restaurantes y bares.
20% en tarifa de alojamiento todos los días
