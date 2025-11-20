LA NACION

6 hoteles para disfrutar de la playa

LA NACION
Empieza la mejor temporada del año: la de los pies en la arena. Y Club LA NACION acompaña a disfrutarla con propuestas de hoteles acorde.
  • 1. Cariló Soleil
Cariló Soleil invita a disfrutar en primera línea frente al mar.
Cariló Soleil invita a disfrutar en primera línea frente al mar.

En Cariló Soleil, el día arranca con la brisa entrando por las ventanas y un silencio que limpia la cabeza. Todo está pensado para disfrutar sin apuros: caminar entre los pinos, bajar directo a la arena, volver y descansar en un espacio cómodo y luminoso.

25% sobre tarifa rack todos los días

  • 2. Hotel Astor
El spa es un espacio ideal para relajar después de un día de playa.
El spa es un espacio ideal para relajar después de un día de playa.

En Mar del Plata, a pocos metros de la playa y cerca de todo, el Hotel Astor ofrece ese equilibrio práctico que se agradece en pleno verano. Se puede bajar a la arena en minutos y volver al hotel para descansar en la piscina climatizada, pasar por el spa o simplemente relajarse en un espacio cómodo y renovado.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

  • 3. Cariló Paradise Apart Hotel & Spa
Cariló Paradise Apart Hotel & Spa está emplazado en un entorno de mucho verde.
Cariló Paradise Apart Hotel & Spa está emplazado en un entorno de mucho verde.

Rodeado por un bosque de pinos, el hotel ofrece una combinación relajada entre naturaleza y mar. Con estudios, cabañas y dúplex para hasta siete personas, spa con piscina climatizada y piscina al aire libre, es ideal para quienes quieren sumar comodidad sin olvidarse del entorno costero.

25% para socios BLACK y 20% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

  • 4. Gran Hotel Dorá
El Gran Hotel Dorá tiene más de 50 años de tradición en buen servicio.
El Gran Hotel Dorá tiene más de 50 años de tradición en buen servicio.

A minutos de la playa y del centro marplatense, el Gran Hotel Dorá ofrece la ventaja de estar “en todo” sin moverse demasiado. Sus instalaciones incluyen piscina cubierta, spa y gimnasio, puntos clave para recuperar el ritmo luego de un día bajo el sol.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

  • 5. Costa Cariló
El jardín de Costa Cariló, un lugar que suelen elegir muchos huéspedes para descansar.
El jardín de Costa Cariló, un lugar que suelen elegir muchos huéspedes para descansar.

Frente al mar y con acceso directo a la playa, Costa Cariló ofrece departamentos equipados, muchos con balcón y vista abierta al Atlántico. El complejo suma piscina climatizada cubierta, gimnasio, sala de juegos para chicos y un spa con hidromasaje y duchas escocesas.

25% sobre tarifa rack todos los días

  • 6. Hoteles Bagú
Bagu Santander combina funcionalidad y ubicación céntrica.
Bagu Santander combina funcionalidad y ubicación céntrica.

En Mar del Plata, la cadena Bagú posee dos hoteles: Santander y Playa Grande. El primero está en la calle Garay, en pleno centro y a unas cuadras del mar, una buena alternativa para quienes prefieren moverse caminando entre negocios y cafés. Mientras Bagu Playa Grande, sobre la calle Alem, está a menos de 200 metros de la playa y en una zona llena de restaurantes y bares.

20% en tarifa de alojamiento todos los días

LA NACION
