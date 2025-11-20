6 hoteles para disfrutar de la playa

1. Cariló Soleil

Cariló Soleil invita a disfrutar en primera línea frente al mar.

En Cariló Soleil, el día arranca con la brisa entrando por las ventanas y un silencio que limpia la cabeza. Todo está pensado para disfrutar sin apuros: caminar entre los pinos, bajar directo a la arena, volver y descansar en un espacio cómodo y luminoso.

25% sobre tarifa rack todos los días

2. Hotel Astor

El spa es un espacio ideal para relajar después de un día de playa.

En Mar del Plata, a pocos metros de la playa y cerca de todo, el Hotel Astor ofrece ese equilibrio práctico que se agradece en pleno verano. Se puede bajar a la arena en minutos y volver al hotel para descansar en la piscina climatizada, pasar por el spa o simplemente relajarse en un espacio cómodo y renovado.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

3. Cariló Paradise Apart Hotel & Spa

Cariló Paradise Apart Hotel & Spa está emplazado en un entorno de mucho verde.

Rodeado por un bosque de pinos, el hotel ofrece una combinación relajada entre naturaleza y mar. Con estudios, cabañas y dúplex para hasta siete personas, spa con piscina climatizada y piscina al aire libre, es ideal para quienes quieren sumar comodidad sin olvidarse del entorno costero.

25% para socios BLACK y 20% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

4. Gran Hotel Dorá

El Gran Hotel Dorá tiene más de 50 años de tradición en buen servicio.

A minutos de la playa y del centro marplatense, el Gran Hotel Dorá ofrece la ventaja de estar “en todo” sin moverse demasiado. Sus instalaciones incluyen piscina cubierta, spa y gimnasio, puntos clave para recuperar el ritmo luego de un día bajo el sol.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

5. Costa Cariló

El jardín de Costa Cariló, un lugar que suelen elegir muchos huéspedes para descansar.

Frente al mar y con acceso directo a la playa, Costa Cariló ofrece departamentos equipados, muchos con balcón y vista abierta al Atlántico. El complejo suma piscina climatizada cubierta, gimnasio, sala de juegos para chicos y un spa con hidromasaje y duchas escocesas.

25% sobre tarifa rack todos los días

6. Hoteles Bagú

Bagu Santander combina funcionalidad y ubicación céntrica.

En Mar del Plata, la cadena Bagú posee dos hoteles: Santander y Playa Grande. El primero está en la calle Garay, en pleno centro y a unas cuadras del mar, una buena alternativa para quienes prefieren moverse caminando entre negocios y cafés. Mientras Bagu Playa Grande, sobre la calle Alem, está a menos de 200 metros de la playa y en una zona llena de restaurantes y bares.

20% en tarifa de alojamiento todos los días