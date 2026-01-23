6 propuestas gastronómicas para todos los gustos

1. Pauline Boulangerie

Pauline ofrece almuerzos frescos y livianos

Con locales en Ramos Mejía y Devoto, Pauline Boulangerie ofrece propuestas simples y bien resueltas, con foco en productos frescos: opciones saladas que van desde sándwiches elaborados con pan artesanal hasta ensaladas completas y platos del día que combinan técnica francesa y sabor casero. El ambiente es relajado y luminoso, con mesas cómodas y un ritmo amable que invita a comer sin apuro.

20% en almuerzos todos los días

2. Tres Monos Bar

Tres Monos es uno de los bares más icónicos de la escena nacional

En Palermo, Tres Monos se consolidó como uno de los grandes referentes de la coctelería argentina y latinoamericana, con reconocimientos internacionales que lo ubicaron entre los mejores del mundo. La propuesta se apoya en una barra de altísimo nivel técnico, con tragos de autor que trabajan sobre bases clásicas pero incorporan destilados, fermentos e ingredientes desarrollados por el propio equipo.

15% todos los días

3. La Cabrera

La Cabrera se especializa en carnes premium y una gran creatividad para las guarniciones

Si estás en busca de una experiencia muy porteña, no podés dejar de pasar por La Cabrera, una de las parrillas más celebradas de Buenos Aires. El menú gira en torno a cortes premium asados a la perfección, presentados con decenas de guarniciones creativas y generosas que se comparten en la mesa, desde papas a la crema y provoleta hasta ensaladas frescas, todo acompañado por una carta de vinos extensa. La atención es uno de sus puntos fuertes, con personal que asesora en las cocciones y combinaciones.

20% todos los días

4. Vivanco

Vivanco ofrece una experiencia a la vera del río

¿Y qué tal si el plan incluye una escapada al delta? Vivanco, en Tigre, funciona como un clásico que combina todas las mejores virtudes de un día de paseo. Esta casona histórica con vista al río propone una cocina de autor con opciones que van desde parrilladas y cortes tradicionales hasta platos más elaborados, aptos para compartir o para una comida tranquila al mediodía. La carta cuenta con ensaladas frescas, pastas, mariscos, tablas de carnes y postres caseros que acompañan muy bien una copa de vino mientras se disfruta del paisaje.

20% de miércoles a viernes

5. El Preferido de Palermo

El Preferido de Palermo, un clásico que se renueva a través de los años agustino.mercado

El Preferido es uno de esos restaurantes porteños que conjugan historia, identidad culinaria y buena mesa. Nacido en 1952 como un bodegón tradicional y hoy convertido en un lugar imprescindible del circuito gastronómico local, mantiene la esencia de los clásicos con mesas amplias y un ambiente que remite a otra época, a la vez que incorpora una carta contemporánea con guiños bien argentinos. Aquí las porciones son generosas y pensadas para compartir, desde embutidos y tapas hasta platos de fondo como la famosa milanesa de bife de chorizo o los canelones caseros.

20% todos los días

6. Don Julio Parrilla

La mesa está servida en Don Julio, una parrilla donde los acompañamientos y el vino son tan importantes como la carne

En Palermo, Don Julio se hizo famoso por llevar la experiencia del asado tradicional a un nivel gastronómico reconocido internacionalmente, con carnes de razas Angus y Hereford seleccionadas y un cuidado proceso de maduración que potencia sabor y terneza en cada corte. Con cortes clásicos de la parrilla bien hechos a la leña y una carta de vinos extensa y bien pensada para acompañar, la propuesta combina la tradición argentina con una ejecución impecable.

20% todos los días hasta el 31.1

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.