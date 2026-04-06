6 propuestas para resolver regalos
- 3 minutos de lectura'
- 1. Bor
Esta marca argentina de cosmética trabaja con formulaciones propias y una impronta muy clara en el cuidado de la piel desde un enfoque simple y consciente. En su tienda online conviven productos para rostro y cuerpo, con líneas que priorizan ingredientes seleccionados y rutinas fáciles de sostener en el tiempo. Es un regalo ideal para aquellas personas que valoran la cosmética natural y buscan volver a lo esencial, con fórmulas que evitan la sobrecarga de activos y se enfocan en lo que la piel necesita en cada etapa.
20% en compra online todos los días
- 2. Educando
Educando es una juguetería especializada en propuestas didácticas que combinan juego y aprendizaje, con una curaduría pensada para distintas edades. Desde kits creativos y juegos de mesa hasta materiales para experimentar y explorar, es una opción ideal para regalar a chicos curiosos, creativos y con ganas de descubrir, pero también para adultos que valoran juguetes con contenido y sentido.
- 3. Vasalissa Chocolatier
Y a la hora de hacer un regalo, ¿cómo no pensar en chocolates? En ese camino, Vasalissa es una propuesta imbatible. Esta marca argentina de chocolates premium trabaja con cacao de origen y una estética cuidada en cada detalle, desde las tabletas hasta las cajas de regalo. Su propuesta combina sabores clásicos con combinaciones más originales y ediciones especiales, lo que la vuelve ideal para obsequiar a amantes del chocolate que valoran la calidad y la presentación.
- 4. Didactikids
Para salir del juguete que se usa dos veces y queda olvidado, Didactikids propone una selección de juegos didácticos pensados para estimular habilidades mientras se divierten. Hay rompecabezas, juegos de lógica, encastres y propuestas creativas que acompañan distintas etapas del desarrollo. Funciona muy bien como regalo para chicos en edad preescolar y primaria, sobre todo si se busca algo con contenido, que entretenga pero también deje algo más.
- 5. Bigbox
Cuando no sabés qué regalar o querés evitar el objeto repetido, Bigbox aparece como una salida simple y efectiva: experiencias para elegir, desde cenas y escapadas hasta spa o actividades al aire libre. La persona que lo recibe decide qué hacer y cuándo, lo que lo vuelve ideal para parejas, amigos o incluso regalos corporativos. Es una opción versátil que asegura uso y suma un plus de experiencia frente a lo material.
15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial todos los días
- 6. Tiendamia
Para el que siempre quiere algo que no se consigue fácil en el país, Tiendamia abre el juego a productos importados de Estados Unidos, con categorías que van de tecnología y moda a juguetes, belleza y hogar. Permite comprar directo desde tiendas internacionales con envío a Argentina, lo que lo vuelve ideal para regalar a ese fan de una marca, un gadget o un producto puntual sin depender de lo que hay en stock local.
Cupón de US$10 aplicable en compra online todos los días
- 1
Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo
- 2
Una forma de vivir más tiempo: ganar la lotería genética
- 3
No pueden ser liberados: la quiebra de un acuario deja a más de 60 pingüinos y lobos marinos en manos de la Justicia
- 4
“Yo te reparo el daño si te hacés pasar por loca”: vuelven a escena los problemas del padre de Agostina Páez con su pareja