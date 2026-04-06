6 propuestas para resolver regalos

1. Bor

El contorno de ojos de Bor está fabricado con cafeína, niacinamida y aceite de semilla de uva

Esta marca argentina de cosmética trabaja con formulaciones propias y una impronta muy clara en el cuidado de la piel desde un enfoque simple y consciente. En su tienda online conviven productos para rostro y cuerpo, con líneas que priorizan ingredientes seleccionados y rutinas fáciles de sostener en el tiempo. Es un regalo ideal para aquellas personas que valoran la cosmética natural y buscan volver a lo esencial, con fórmulas que evitan la sobrecarga de activos y se enfocan en lo que la piel necesita en cada etapa.

20% en compra online todos los días

2. Educando

Grandes y chicos pueden divertirse con las propuestas de Educando

Educando es una juguetería especializada en propuestas didácticas que combinan juego y aprendizaje, con una curaduría pensada para distintas edades. Desde kits creativos y juegos de mesa hasta materiales para experimentar y explorar, es una opción ideal para regalar a chicos curiosos, creativos y con ganas de descubrir, pero también para adultos que valoran juguetes con contenido y sentido.

15% de lunes a miércoles

3. Vasalissa Chocolatier

Imposible no quedar bien con alguna de las propuestas de Vasalissa

Y a la hora de hacer un regalo, ¿cómo no pensar en chocolates? En ese camino, Vasalissa es una propuesta imbatible. Esta marca argentina de chocolates premium trabaja con cacao de origen y una estética cuidada en cada detalle, desde las tabletas hasta las cajas de regalo. Su propuesta combina sabores clásicos con combinaciones más originales y ediciones especiales, lo que la vuelve ideal para obsequiar a amantes del chocolate que valoran la calidad y la presentación.

15% los lunes

4. Didactikids

Didactikids ofrece opciones con foco en el aprendizaje y en estimular habilidades

Para salir del juguete que se usa dos veces y queda olvidado, Didactikids propone una selección de juegos didácticos pensados para estimular habilidades mientras se divierten. Hay rompecabezas, juegos de lógica, encastres y propuestas creativas que acompañan distintas etapas del desarrollo. Funciona muy bien como regalo para chicos en edad preescolar y primaria, sobre todo si se busca algo con contenido, que entretenga pero también deje algo más.

10% adicional todos los días

5. Bigbox

Bigbox ofrece múltiples opciones de regalos relacionados con el bienestar, entre otras categorías boggy22

Cuando no sabés qué regalar o querés evitar el objeto repetido, Bigbox aparece como una salida simple y efectiva: experiencias para elegir, desde cenas y escapadas hasta spa o actividades al aire libre. La persona que lo recibe decide qué hacer y cuándo, lo que lo vuelve ideal para parejas, amigos o incluso regalos corporativos. Es una opción versátil que asegura uso y suma un plus de experiencia frente a lo material.

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial todos los días

6. Tiendamia

Directo de Estados Unidos a la puerta de casa, la promesa de Tiendamia

Para el que siempre quiere algo que no se consigue fácil en el país, Tiendamia abre el juego a productos importados de Estados Unidos, con categorías que van de tecnología y moda a juguetes, belleza y hogar. Permite comprar directo desde tiendas internacionales con envío a Argentina, lo que lo vuelve ideal para regalar a ese fan de una marca, un gadget o un producto puntual sin depender de lo que hay en stock local.

Cupón de US$10 aplicable en compra online todos los días