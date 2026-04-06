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6 propuestas para resolver regalos

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Una selección de opciones para resolver obsequios sin caer en lo obvio. Siempre, claro, de la mano de Club LA NACION.
Una selección de opciones para resolver obsequios sin caer en lo obvio. Siempre, claro, de la mano de Club LA NACION.Shutterstock
  • 1. Bor
El contorno de ojos de Bor está fabricado con cafeína, niacinamida y aceite de semilla de uva
El contorno de ojos de Bor está fabricado con cafeína, niacinamida y aceite de semilla de uva

Esta marca argentina de cosmética trabaja con formulaciones propias y una impronta muy clara en el cuidado de la piel desde un enfoque simple y consciente. En su tienda online conviven productos para rostro y cuerpo, con líneas que priorizan ingredientes seleccionados y rutinas fáciles de sostener en el tiempo. Es un regalo ideal para aquellas personas que valoran la cosmética natural y buscan volver a lo esencial, con fórmulas que evitan la sobrecarga de activos y se enfocan en lo que la piel necesita en cada etapa.

20% en compra online todos los días

  • 2. Educando
Grandes y chicos pueden divertirse con las propuestas de Educando
Grandes y chicos pueden divertirse con las propuestas de Educando

Educando es una juguetería especializada en propuestas didácticas que combinan juego y aprendizaje, con una curaduría pensada para distintas edades. Desde kits creativos y juegos de mesa hasta materiales para experimentar y explorar, es una opción ideal para regalar a chicos curiosos, creativos y con ganas de descubrir, pero también para adultos que valoran juguetes con contenido y sentido.

15% de lunes a miércoles

  • 3. Vasalissa Chocolatier
Imposible no quedar bien con alguna de las propuestas de Vasalissa
Imposible no quedar bien con alguna de las propuestas de Vasalissa

Y a la hora de hacer un regalo, ¿cómo no pensar en chocolates? En ese camino, Vasalissa es una propuesta imbatible. Esta marca argentina de chocolates premium trabaja con cacao de origen y una estética cuidada en cada detalle, desde las tabletas hasta las cajas de regalo. Su propuesta combina sabores clásicos con combinaciones más originales y ediciones especiales, lo que la vuelve ideal para obsequiar a amantes del chocolate que valoran la calidad y la presentación.

15% los lunes

  • 4. Didactikids
Didactikids ofrece opciones con foco en el aprendizaje y en estimular habilidades
Didactikids ofrece opciones con foco en el aprendizaje y en estimular habilidades

Para salir del juguete que se usa dos veces y queda olvidado, Didactikids propone una selección de juegos didácticos pensados para estimular habilidades mientras se divierten. Hay rompecabezas, juegos de lógica, encastres y propuestas creativas que acompañan distintas etapas del desarrollo. Funciona muy bien como regalo para chicos en edad preescolar y primaria, sobre todo si se busca algo con contenido, que entretenga pero también deje algo más.

10% adicional todos los días

  • 5. Bigbox
Bigbox ofrece múltiples opciones de regalos relacionados con el bienestar, entre otras categorías
Bigbox ofrece múltiples opciones de regalos relacionados con el bienestar, entre otras categoríasboggy22

Cuando no sabés qué regalar o querés evitar el objeto repetido, Bigbox aparece como una salida simple y efectiva: experiencias para elegir, desde cenas y escapadas hasta spa o actividades al aire libre. La persona que lo recibe decide qué hacer y cuándo, lo que lo vuelve ideal para parejas, amigos o incluso regalos corporativos. Es una opción versátil que asegura uso y suma un plus de experiencia frente a lo material.

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial todos los días

  • 6. Tiendamia
Directo de Estados Unidos a la puerta de casa, la promesa de Tiendamia
Directo de Estados Unidos a la puerta de casa, la promesa de Tiendamia

Para el que siempre quiere algo que no se consigue fácil en el país, Tiendamia abre el juego a productos importados de Estados Unidos, con categorías que van de tecnología y moda a juguetes, belleza y hogar. Permite comprar directo desde tiendas internacionales con envío a Argentina, lo que lo vuelve ideal para regalar a ese fan de una marca, un gadget o un producto puntual sin depender de lo que hay en stock local.

Cupón de US$10 aplicable en compra online todos los días

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