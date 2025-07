A cuánto se va el costo de la visa para Estados Unidos

Una nueva legislación aprobada en Estados Unidos establece un cambio significativo en el proceso para obtener una visa de no inmigrante, con un impacto directo en el costo final para los solicitantes. La medida, que forma parte de un paquete de reformas impulsado por el gobierno de Donald Trump, introduce un arancel adicional al ya existente.

¿Cuál será el nuevo costo de la visa para Estados Unidos?

El valor final para solicitar una visa de turismo y negocios (B1/B2) ascenderá a US$435. Este monto resulta de la suma del arancel actual de US$185 y una nueva tasa de integridad de US$250. Este cargo adicional se aplicará a cualquier extranjero al que se le emita una visa de no inmigrante, según lo dispone la nueva normativa.

El arancel adicional de 250 dólares busca fomentar el cumplimiento de las normas migratorias Freepik

La ley, aprobada por el Senado estadounidense, establece esta tarifa de US$250 para el año fiscal 2025. El texto aclara que el Secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de establecer un monto diferente por reglamentación, aunque por ahora la cifra fijada es esa.

A partir de cuándo se aplicará el aumento

La fecha exacta de entrada en vigencia de la nueva tasa aún se desconoce. La ley no especifica un día de inicio para el cobro del arancel adicional. Por el momento, en el sitio web oficial de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires solo figuran los costos actuales para cada tipo de visa, sin mención al nuevo cargo de US$250. Se espera que las autoridades consulares informen los detalles de su aplicación en las próximas semanas.

Se espera un comunicado sobre los detalles de la medida en Argentina durante las próximas semanas

Cómo funcionará el reembolso de la tasa

La legislación contempla la posibilidad de un reintegro del dinero. La ley establece que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “podrá reembolsar a un extranjero la tarifa requerida… si dicho extranjero demuestra que cumplió con todas las condiciones de la visa de no inmigrante”.

Entre las condiciones se incluye no aceptar un empleo sin autorización mientras se encuentre en Estados Unidos y no extender la estadía más allá del tiempo permitido, a menos que se le conceda una extensión de forma oficial. El texto del proyecto de ley no especifica cuál será el proceso administrativo que un turista deberá seguir para reclamar el reembolso de la tarifa.

La tasa buscaría disuadir permanencias o trabajos no autorizados Chris Carlson - AP

Qué impacto se espera y cómo se ajustará el valor a futuro

Esta decisión podría generar un importante ingreso extra para las arcas del gobierno de Trump. El momento de su implementación es clave, ya que falta menos de un año para la Copa del Mundo 2026, que tiene a Estados Unidos como sede principal junto a México y Canadá.

El costo de la tasa no será fijo. La ley indica que, a partir del año fiscal 2026 y en cada año subsiguiente, el valor se ajustará por inflación. El cálculo se realizará sobre la base del aumento del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC) del mes de julio anterior.

El aumento impulsado por Trump llega a menos de un año de la Copa del Mundo 2026 ALEX WROBLEWSKI - AFP

Qué es la ley “One Big Beautiful Bill Act” y por qué incluye esta tasa

La nueva tarifa forma parte de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, un paquete legislativo que impulsó el presidente Donald Trump. Esta norma combina recortes de impuestos, políticas de seguridad en la frontera y reformas sanitarias. La tasa de integridad fue una adición de los legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El objetivo declarado de este y otros 21 nuevos aranceles de inmigración es “alentar la conducta legal entre los extranjeros que visitan los Estados Unidos”. La medida ya genera preocupación entre funcionarios del sector turístico estadounidense, quienes advierten que podría resultar en una disminución de los visitantes internacionales.

La administración de Donald Trump impulsó la ley que incluye la nueva tasa Jacquelyn Martin - AP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.