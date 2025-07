El costo de la visa de Estados Unidos subirá de US$185 a US$435 por una nueva “tasa de integridad”

One Big Beautiful Bill Act, la ley que impulsó el presidente de Estados Unidos Donald Trump, combina recortes fiscales, políticas de seguridad fronteriza y reformas en materia sanitaria, e implica también la implementación de una “tasa de integridad” para los emisores de visas. Aún se desconoce a partir de cuándo comenzaría a regir y cómo se aplicaría.

Según consta en el texto normativo que el Senado estadounidense aprobó días atrás, se trata de una tarifa adicional a los aranceles vigentes para las visas. La medida impone el pago de una tasa de US$250 para el año fiscal 2025 (o la cantidad que el Secretario de Seguridad Nacional establezca por reglamentación). Esto significa que los costos actuales de las visas no se mantienen como los únicos, sino que se suma este nuevo cargo.

Si bien la norma no aclara a partir de cuándo entra en vigencia -en el sitio oficial de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires por ahora solo se exponen los costos para cada visa-, la nueva tasa aplicará para cualquier extranjero al que se le emita una visa de no inmigrante.

Los costos, se indica en la ley, serán ajustados-a partir del año fiscal 2026 y cada año fiscal subsiguiente- por inflación. Será igual a la suma de la tarifa del año fiscal más reciente y el producto de esa cantidad multiplicada por el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC) del mes de julio anterior, redondeado al dólar más bajo. Si bien no se puede eximir ni reducir, los fondos podrían ser devueltos.

Actualmente, para obtener la visa de turismo y negocios (B1/B2), los argentinos deben abonar US$185. Una vez que se sepa la fecha exacta de la implementación de esta nueva norma de la administración de Trump, el monto ascenderá a US$435.

Esta nueva tarifa, agregada al proyecto de ley por los legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, es una de las 22 tarifas de inmigración pensadas con el objetivo de “alentar la conducta legal entre los extranjeros que visitan los Estados Unidos”. Para algunos críticos locales, incluidos funcionarios de turismo de ese país, la medida resultará en menos visitantes internacionales.

Lo cierto es que esta decisión le podría generar al gobierno de Trump un importante ingreso extra a sus arcas, sobre todo si se tiene en cuenta que falta menos de un año para que se desarrolle en Estados Unidos, como sede principal del evento en el que también estarán involucrados México y Canadá, la Copa del Mundo 2026. Un campeonato de fútbol significa una relevante llegada de turistas para disfrutar de uno de los mayores espectáculos de ese deporte en el mundo.

¿Cuándo y cómo se devolvería?

La ley establece que la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, “podrá reembolsar a un extranjero la tarifa requerida… si dicho extranjero demuestra que cumplió con todas las condiciones de la visa de no inmigrante”.

Las condiciones incluyen no aceptar empleo mientras se encuentre en EE. UU.; no extender la estadía permitida; o que se le conceda una extensión de estadía. Sin embargo, el texto del proyecto de ley no especifica cómo sería el proceso de reembolso para un turista que desee reclamar la tarifa de $250.