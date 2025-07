Tramitó su visa de EE.UU. en México y la cónsul se la rechazó, aunque cumplía con los requisitos

Victoria Caldera salió temprano de su casa rumbo al consulado estadounidense en Monterrey, México. Tenía todo listo para solicitar la visa de turista para Estados Unidos, después de haber adelantado su cita meses antes. Sin embargo, al llegar a la ventanilla tras completar la entrevista, recibió una respuesta inesperada: aunque cumplía con todos los requisitos, se la rechazaron por ser venezolana. “Me siento un poco desanimada”, lamentó.

Paso a paso, cómo fue su trámite para la visa de EE.UU.

En un video que compartió en su cuenta de Tiktok @victoriacaldera00, contó que se levantó temprano y salió de su casa rumbo al consulado a las 6.30. Su cita para la entrevista de su visa de turista recién estaba programada para las 8.50, pero quería llegar con tiempo. No se equivocó. “La fila estuvo súper larga”, comentó.

Primero debió pasar por controles de seguridad y dejar fuera el celular, la cartera y otros objetos personales. “Me pasaron a una ventanilla distinta a los demás porque era extranjera”, explicó la joven, que es venezolana.

El trámite avanzó con normalidad hasta que, después de varias horas de espera, le tocó el turno con la entrevistadora, a quien describió como “súper amable”. La mujer comenzó a hacerle preguntas y ella respondía con calma. “Yo estaba muy tranquila porque me había preparado mucho”, recordó.

Todo marchaba bien hasta que la funcionaria se levantó para hablar con otros colegas. Fue entonces cuando supo que algo no andaba bien.

Durante la entrevista, la cónsul le explicó por qué no podía darle la visa aunque cumplía con los requisitos Freepik

“Calificas, pero no puedo darte la visa”: el argumento de la cónsul para rechazarle la visa

Minutos después, la funcionaria volvió con una hoja blanca. Victoria Caldera contó que se dio cuenta que le iban a rechazar la solicitud, pero intentó ser positiva: “Me dije: ‘Cálmate, no te sugestiones’”. Sin embargo, su intuición era correcta.

La funcionaria se puso a escribir en la computadora y, de repente, se dio vuelta y la miró. ”No les voy a explicar la cara de pena que tenía. Se puso la mano en el pecho y me dijo: ‘Desafortunadamente...’. Ahí ya supe", comentó.

Lo que no esperaba fue cómo completó la frase la funcionaria: “Desafortunadamente, sí calificas para la visa, pero no puedo dártela”. La cónsul le explicó que cumplía con los requisitos, pero que no podía otorgársela porque “actualmente hay un régimen en contra de los venezolanos”.

En rigor, el rechazo a su visa se debe a la proclamación firmada por el presidente Donald Trump que establece la “Restricción de la entrada a ciudadanos extranjeros”, que entró en vigor el pasado 9 de junio y que suspendió total o parcialmente la entrada y la emisión de visas a ciudadanos de 19 países, entre ellos Venezuela.

Victoria fue rechazada por la restricción de entrada que rige para ciudadanos de 19 países, entre ellos Venezuela Freepik

Su consejo para otros venezolanos en su situación

“Sí, me negaron la visa por ser venezolana”, remarcó la joven, quien dijo que esto sucedió “a pesar de llevar ocho años viviendo en México y muchas cosas favorables para ser candidata”, tal como se lo aseguró la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos.

En tanto, contó que la cónsul le aclaró que podría volver a intentarlo una vez que ese dictamen del presidente estadounidense quedara sin efecto.

A pesar de su frustración, destacó el trato de la entrevistadora y valoró haber recibido una explicación directa: “Me gustó escuchar de parte de la cónsul que realmente sí calificaba, pero el problema iba mucho más allá”.

Luego de su experiencia fallida, Victoria Caldera aconsejó a otros ciudadanos de Venezuela no presentarse a la entrevista mientras siga vigente el decreto de Trump: “Si eres venezolano y estás pensando en ir a tu cita en este 2025, te recomiendo que no lo hagas”.