A 15 días del derrumbe en Parque Patricios, crece la indignación entre los vecinos evacuados

Ya pasaron 15 días desde el derrumbre de uno de los estacionamientos subterráneos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, y los más de 300 vecinos evacuados siguen sin poder volver a sus casas. A la incomodidad de estar instalados en hospedajes brindados por el gobierno porteño o en casas de familiares, se suma la angustia de no saber cuándo podrán volver a sus hogares, o si acaso alguna vez podrán hacerlo.

La prohibición de ingresar a sus domicilios dispuesta por las autoridades se debe al riesgo de derrumbre del edificio, desarrollado por Procrear, en el cual se siguen realizando peritajes para determinar si existe o no daño estructural. Mientras, los vecinos siguen a la espera de definiciones oficiales sobre el avance de las tareas y sobre el cronograma para un eventual regreso.

El momento del derrumbe del techo de un estacionamiento en un complejo de viviendas en Parque Patricios

Desde el derrumbe, se sucedieron comunicados oficiales y comenzó a tomar forma una investigación judicial. El Gobierno porteño informó en los primeros días tras el incidente que se desplegó un operativo de emergencia y que el reingreso de los vecinos dependería de evaluaciones técnicas y de las autorizaciones correspondientes.

En paralelo, la empresa constructora, Cosud, informó que avanzaría con tareas de apuntalamiento preventivo, la desvinculación de la zona afectada y la verificación del estado estructural, y que presentó un Plan Ejecutivo de Trabajo ante la Guardia de Auxilio para su aprobación. Consultadas por novedades y la posibilidad de un nuevo comunicado sobre el estado de la obra, fuentes de Cosud respondieron: “Por el momento, nada nuevo”.

LA NACION también preguntó al Gobierno de la Ciudad sobre las condiciones de la torre y sobre la situación de los vecinos evacuados, pero no obtuvo respuestas.

Vista del sector interno del complejo Estación Buenos Aires donde se observa el colapso del techo de las cocheras Ricardo Pristupluk

En medio de un clima de extrema incertidumbre, parte de los vecinos comenzó a organizarse para canalizar reclamos y asesorarse legalmente. El estudio del abogado Fernando Burlando se presentó en la causa y quedó como referencia para un grupo de residentes, quienes buscan centralizar información y seguir el curso del expediente.

“Nuestra comunicación con Cosud y el Gobierno de la Ciudad está totalmente rota: solamente toman nota y eso es todo. No nos informan nada”, cuestiona Teresa Alfaro, una de las vecinas evacuadas. La residente vinculó el malestar que sienten ella y sus vecinos a la falta de precisiones sobre los próximos pasos, tanto en lo referido a la situación estructural del complejo como en materia habitacional.

La cobertura de los hospedajes de los vecinos evacuados volvió a actualizarse en las últimas horas. En algunos casos, la actualización del hospedaje se conoció con pocas horas de anticipación. Norma Ramírez, también evacuada, contó que se enteró de la renovación del alquiler de la pensión de Constitución a la que fue enviada el mismo día en que vencía el plazo anterior. “Me tuve que comunicar yo y firmar un reclamo con el estudio de Burlando para que me informaran qué pasaba con mi hospedaje”, contó a LA NACION.

La cobertura de los hospedajes de los vecinos evacuados volvió a actualizarse en las últimas horas Ricardo Pristupluk

Según dice, se repitieron situaciones similares con otros vecinos, que también recibieron la renovación en el límite del vencimiento, lo que incrementó la ansiedad por no saber si deberían volver a cambiar de alojamiento o si se mantendrían en donde estaban.

En las últimas horas, Ramírez señaló que el avance de la obra también se volvió un terreno de versiones cruzadas, sin confirmaciones oficiales para los vecinos. “Parece que terminaron la primera etapa. Nos informamos entre vecinos, pero no hay nada oficial. Por eso es que estamos muy ansiosos”, dijo a este medio.

Concentración pacífica convocada por vecinos evacuados del complejo Estación Buenos Aires el sábado pasado Tadeo Bourbon - LA NACION

Según pudo saber ella, la continuidad del proceso está atada a decisiones judiciales: “La fiscal tiene que evaluar para poder seguir con la etapa dos de restauración de la loza que se hundió”, agregó.

La vecina sumó además que continúa pendiente la situación de los vehículos afectados por el derrumbe y que, según lo que conversan entre residentes, podría requerirse intervención de compañías de seguros para verificar el estado de los autos. “Las aseguradoras piden documentación de los autos. Pero seguramente van a mandar a ver. El lugar está cerrado por policías”, afirmó.

Reclamos vecinales

El reclamo también volvió a expresarse en las calles. El sábado pasado los vecinos realizaron una concentración en el barrio para pedir respuestas sobre el estado del edificio, el avance de las pericias y el esquema de asistencia. Según indicaron, una nueva convocatoria está prevista para el sábado 21 de marzo. “La fiscal sigue buscando un culpable y estamos a la espera del informe del equipo del Dr. Burlando”, dijo Alfaro.