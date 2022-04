A lo Bart Simpson: un estudiante puso en venta su alma y ya recibió varias ofertas

Los NFT (Non-Fungible Token) han despertado el interés de muchas personas que ven en este mercado una oportunidad para comercializar su arte. Aunque hoy en día encontramos toda clase de transacciones, ha llamado la atención el caso de Stijn van Schaik, un estudiante holandés de 21 años que puso a la venta su “alma” en forma de un token no fungible, al que ha llamado ‘Soul of Stinus’.

Mediante la plataforma OpenSea, el joven hizo una particular oferta que rápidamente llamó la atención de los usuarios: “Hola persona, actualmente estás mirando un alma. Por ahora es mía. Una vez que esté completamente cargada en el blockchain, quién sabe qué pasará. ¿Qué significa que un alma esté descentralizada? Averigüémoslo”, escribió el estudiante en la descripción de la venta.

Por ahora, la mayor oferta que Stijn van Schaik ha recibido se encuentra en 0,15 Eathereums, es decir, un poco más de 493 dólares estadounidenses.

Aunque podría pensarse que se trata de una broma, lo cierto es que el joven ha publicado en su sitio web el contrato que tendrá que respetar el comprador de ‘Soul of Stinus’, así como el uso que podrá darse al NFT.

“Ejemplos de usos del Alma que estarían permitidos bajo estos términos incluyen (pero no se limitan a): sacrificar u ofrecer dicha Alma, en su totalidad o en parte, a cualquier deidad o entidad espiritual”, señala el documento.

Stijn van Shaik, el joven que se encuentra subastando su alma en forma de NFT. OpenSea

Si te interesa hacerte con el alma del estudiante, puedes ofrecer un monto mediante la plataforma OpenSea.

¿Los Simpson lo volvieron a hacer?

Como era de esperarse, el caso de Stijn van Schaik y su ‘Soul of Stinus’ trajo a la mente de muchos el recordado capítulo de Los Simpson “Bart vende su Alma”.

En aquel episodio, Bart Simpson pone a la venta su alma y se la transfiere a Milhouse por 5 dólares. El intercambio se lleva a cabo por medio de una hoja de papel que lleva la inscripción “Bart Simpson’s Soul” (El alma de Bart Simpson); sin embargo, una serie de sucesos inesperados lo llevan a arrepentirse y a hacer de todo para recuperarla.

Se desconoce si el capítulo ha servido de inspiración para que el estudiante holandés ponga a la venta su alma en forma de NFT. Lo que sí es muy probable es que, luego de este caso, más de un usuario decida “ponerse a la venta” a sí mismo.

¿Qué es un NFT y cómo funciona?

Los NFT o ‘tokens’ no fungibles, son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en únicos: no hay dos iguales, y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado es su único propietario, señala el sitio Finect.com.

Los NFTs pueden ser prácticamente cualquier cosa que se pueda digitalizar: desde obras de arte, hasta memes, tuits, fotografías, etc.

El funcionamiento de los NFT es más sencillo de lo que pudiese parecer. Por ejemplo, si quieres crear un NFT de un dibujo, lo tokenizas por medio de NFT y vendes ese token de forma online. Así, consigues individualizar la obra y registrarla de tal manera que sea única.

Entonces, se programa lo que se denomina ‘smart contract’ o contrato inteligente. Dentro de este contrato encuentras toda la información de la pieza que has adquirido, así como todo lo que necesitarás saber acerca de las diferentes transacciones que puedes hacer con tu adquisición.

¿Cuál es el NFT más caro?

Actualmente, el récord a la obra de arte NFT más cara lo ostenta “Everydays: The First 5000 Days”, del artista digital Mike Winkelmann, conocido en su mundo como Beeple. Esta obra, de US$69,3 millones, es un collage que reúne 5000 de sus trabajos anteriores, reporta el diario colombiano La República.