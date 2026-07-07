A puro plan en Palermo

Cada familia tiene su propio ritmo para el fin de semana (o para las vacaciones de invierno), y el plan no siempre pasa por lo mismo. A veces gana una mesa compartida, otras un rato de entretenimiento que saque a los chicos de la rutina. A continuación, una selección que reúne opciones variadas para elegir según el momento, el ánimo o las ganas. Siempre, claro, con los beneficios de Club LA NACION.

Para quienes disfrutan arrancar el día desayunando afuera, Gontran Cherrier arma su viennoiserie con harina y manteca importadas de Francia, así que cada croissant llega con esa textura que se rompe en capas apenas se toca. Ofrece mesas para sentarse con tiempo, pedir un café de especialidad y dejar que los chicos elijan entre pains au chocolat y facturas mientras la mañana se estira un poco más.

Si en cambio se busca que el plan tenga algo de aventura, Mundo Gea propone recorrer los ecosistemas aéreo, marino y terrestre de Argentina a través de simuladores inmersivos, así que en un mismo día se puede volar como un cóndor por la Quebrada de Humahuaca, bajar al fondo del Mar Argentino entre ballenas y delfines y cruzarse con dinosaurios en tierra firme. El parque funciona de martes a domingo dentro del Ecoparque de Palermo.

Una hamburguesa nunca falla como plan, sin importar la ocasión. Dean & Dennys se especializa en el concepto fast good, que toma la velocidad del fast food y la calidad de una hamburguesería artesanal, con pan casero y una carta que va de la Smoked Burger, ahumada y con cebolla caramelizada, hasta la Mush Burger, la opción de champiñones y portobellos.

Por otro lado, el cine sigue siendo un comodín infalible para esos días en los que hace frío o no hay ganas de planificar demasiado. En Atlas Cines, la cartelera de animación trae siempre alguna apuesta pensada para los chicos. El pochoclo completa un plan que nunca pasa de moda.

Cuando la comida también funciona como entretenimiento, el volcán de ñoquis de Monti Pastas es de los más pedidos del momento. Es el plato insignia de la marca, que instaló en el país el concepto de fast food de pastas, con ñoquis caseros que llegan a la mesa con una montaña de queso derretido en el centro, ideal para verlo armarse en vivo antes de meterle la cuchara.

Pintar cerámica también entró en la lista de planes que combinan arte y algo rico en un mismo lugar. Ceramic Kids funciona como cafetería y taller a la vez, para que los chicos elijan una pieza, la pinten a su gusto y se queden un rato disfrutando mientras el resto de la familia charla.

Finalmente, ir a tomar un helado nunca deja de ser un plan infalible, y Freddo lleva más de 50 años perfeccionando esa fórmula con estilo italiano. El cucurucho sigue siendo un ícono de la marca, aunque para las mesas con chicos el Trifreddo suma la posibilidad de combinar sabores, toppings y salsas en un mismo pote, para que cada uno arme el suyo sin pelearse por elegir un solo sabor.

Para todos

Gontran Cherrier

30% para socios BLACK de lunes a jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

Mundo Gea

2x1 en la compra de pasaporte Mundo Gea en boleterías los martes y jueves hasta el 31.7

Dean and Dennys

20% en la carta de lunes a jueves

Atlas Cines

2x1 en compra online de entradas para funciones 2D y 3D todos los días

Monti Pastas

20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a jueves

Ceramic Kids

20% en experiencia Ceramic Kids todos los días

Freddo

2x1 en cucuruchos de lunes a viernes, 35% en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días