A qué hora es la marcha del 24 de marzo, por el Día de la Memoria

Hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y, tal como otros 24 de marzo, se hará una marcha. Este 2026 se cumplen 50 años del golpe militar de 1976, por lo que el evento toma otra dimensión. Muchos quieren saber a qué hora se hará la marcha.

Los manifestantes se dirigirán hacia la Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado fabian-marelli-11419 - LA NACION

Habitualmente, esta convocatoria reúne a jóvenes, a militantes, a organizaciones sociales y políticas, a colectivos culturales y artísticos y a los organismos de derechos humanos.

A qué hora es la marcha por los 50 años del 24 de marzo

La marcha principal confluirá en la Plaza de Mayo, a las 16 del martes 24 de marzo.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la organización Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), anunciaron que se concentrarán a las 13, en Tacuarí y Avenida de Mayo. Allí marcharán hacia la Plaza de Mayo.

Por su parte, Madres de Plaza de Mayo también convocó a las 13 a la militancia en la puerta de la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen 1584, para marchar juntos hacia la Plaza de Mayo.

Una vez llegados a Plaza de Mayo, como ocurre cada año, se leerá un documento consensuado desde el escenario principal. Aunque esta es la convocatoria más importante, las marchas del 24 se replican en plazas y calles de todo el país.

¿Por qué se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?

Este día recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron y tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón a través de un golpe de Estado. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti fueron los principales propulsores de este gobierno de facto, que condujo a una dictadura cívico-militar en la que hubo crímenes de lesa humanidad.

Durante esos años, ocurrieron secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Miles de personas reportaron la desaparición de hombres, mujeres, bebés y embarazadas. En muchos casos, los menores fueron apropiados bajo otra identidad.

El trabajo de la Conadep para investigar los crímenes

En 1984 y por orden de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep). Este organismo se encontraba orientado a la investigación de los crímenes sucedidos durante la dictadura. A través de un extenso informe, que recopila pruebas y testimonios, se pudo conocer en mayor detalle lo que ocurrió durante esos años.

Posteriormente, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas, en el que se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini.