En el contexto de un fenómeno de ciclogénesis que comenzó a desarrollarse sobre el centro y norte del país, se prevé que comience a llover en la ciudad de Buenos Aires entre la tarde y noche de este lunes, con precipitaciones aisladas según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de manera oficial.

De acuerdo al organismo, la posibilidad de que llueva de manera aislada en el distrito porteño es de entre el 40 y el 70% y, en principio, las probabilidades se incrementarían alrededor de las 20.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

La ciclogénesis tendrá su punto máximo durante la jornada de este martes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ese fenómeno es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. A su vez, se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos.

El sitio especializado Meteored explicó que en las próximas horas comenzará a desarrollarse un temporal de gran magnitud que afectará a la región central de la Argentina, en donde se esperan lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires hoy, lunes 18 de agosto Ricardo Pristupluk

La de este martes sería la jornada más complicada de la semana. El centro de la presión alcanzará su máxima intensidad y generará condiciones de inestabilidad en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero, informó el SMN.

El miércoles también se esperan precipitaciones en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, aunque mucho más débiles y muy lejos de los acumulados del día anterior.