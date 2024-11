A un mes da la tragedia: falleció la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell

MAR DEL PLATA.– María Josefa Bonazza, la única sobreviviente entre las personas atrapadas por los escombros del Apart Hotel Dubrovnik, que se derrumbó el pasado 29 de octubre en Villa Gesell y provocó ocho muertes, entre ellas la de su esposo, falleció esta madrugada en la ciudad de Balcarce luego de afrontar distintos períodos de internación.

De 79 años, había sido rescatada unas diez horas después de que la torre de diez pisos se desplomara y parte de su estructura impactara sobre el edificio lindero, el Alfio I, donde Bonazza y su marido, Federico Ciocchini, descansaban en un departamento que estaban preparando para alquilar en temporada.

En aquel momento, fue atendida en el Hospital Municipal de Villa Gesell y horas después trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, especializado en cuadros de alta complejidad.

Su cuadro no era grave y presentaba lesiones óseas en ambas extremidades superiores; también politraumatismos provocados por la caída de parte de la estructura de su propia vivienda y piezas de hormigón y mampostería del apart hotel lindero.

Días después, ya recuperada y fuera de peligro, se dispuso su traslado al Hospital Municipal de Balcarce, donde completó una primera etapa de recuperación e incluso brindó varias notas periodísticas. Allí dio detalles de cómo vivió esas horas entre escombros y a pocos metros de su marido, ya fallecido.

La torre del Apart Hotel Dubrovnik se desplomó sobre sí misma e impactó también al aledaño edificio Alfio I Mauro V. Rizzi

“Trataba de tranquilizarme, pero notaba que mi marido no me respondía”, recordó en diálogo con FM Sudestada de Balarce. “En los primeros minutos le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, sumó. Comentó también que siempre estuvo lúcida, “aunque atrapada y sin poder moverme”.

Apeló –reveló– a la experiencia que tenía en yoga, por un lado, para mantener la calma y respirar. Por otro lado, intentó dar señales de vida. “Empecé a hacer sonidos en código Morse, pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.”, afirmó la tensa y larga espera hasta que vio ingresar a los rescatistas y la camilla.

Pudo regresar a su casa, con el alta médica, pero hace dos semanas volvió a ser internada, de nuevo en el Hospital Municipal de Balcarce, aunque en este caso en área de terapia intensiva por una descompensación que preocupó a los médicos. Familiares de la mujer confirmaron a LA NACION que falleció hoy mientras permanecía alojada en el centro de salud, ya fuera de terapia intensiva.

Rosa Stefanic, la exdueña del Hotel Dubrovnik, y su sobrino Nahuel Stefanic, otras dos víctimas del derrumbe Facebook

En el derrumbe del Dubrovnik fallecieron ocho personas. Al marido de Bonazza, se suman siete víctimas que pernoctaban en el apart hotel: Rosa Stefanic, exdueña; Nahuel Stefanic, su sobrino que trabajaba allí con ella, al igual que Dana Desimone; y los obreros Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chaspman y Fabián Gutiérrez.

La investigación de los hechos

Las causas de la tragedia son investigadas por la Justicia. Hace veinte días, el arquitecto y el contratista acusados por las obras que se realizaban en el apart hotel días anteriores al derrumbe fueron excarcelados, tras lo que no quedaron detenidos por los hechos.

Jorge Bonavita, que sería el profesional que ordenaba el proyecto de obra, y Rubén Taquichiri, encargado de ejecutarla, están imputados del delito de estrago doloso agravado por muerte al igual que dos albañiles y sus dos capataces, que fueron los primeros en ser aprehendidos cuando se inició la investigación.

Todos están en libertad. El beneficio está previsto dado que el delito por el que fueron acusados es excarcelable.

No obstante, por resolución judicial, los señalados como supuestos responsables del derrumbe no podrán salir del país y deberán presentarse en sede policial al menos una vez al mes.

