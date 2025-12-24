¿Abre Unicenter hoy?: los horarios de los shoppings este 24 de diciembre

Tras la tormenta que generó un caos, el centro comercial Unicenter comunicó hoy en sus redes las pautas de funcionamiento comercial para este miércoles 24 de diciembre. Los directivos del establecimiento intentan organizar la jornada de ventas finales en un contexto marcado por las tareas de reparación edilicia posteriores al temporal en la zona norte del conurbano. Los equipos técnicos del predio supervisan las condiciones de infraestructura para garantizar el tránsito de los clientes durante las vísperas de Navidad.

Qué horarios mantiene Unicenter este 24 de diciembre, tras su inundación

El complejo logró abrir sus puertas pese a los incidentes y ya se puede acceder para ir a hacer las compras de Navidad. Su horario es de 9 a 18hs. La gerencia dispone este cronograma para facilitar el acceso a las ofertas festivas a pesar de las complicaciones climáticas previas.

Los establecimientos comerciales operan con esquemas de horario reducido durante este miércoles 24 de diciembre

La administración central advierte que algunos locales pueden presentar persianas bajas debido a las tareas de reacondicionamiento. Los encargados de cada tienda evalúan el estado de su mercadería y la seguridad de los circuitos eléctricos antes de iniciar la atención.

Los directivos de Unicenter recomiendan a los usuarios consultar los canales digitales de las marcas específicas para confirmar la actividad de los comercios afectados. Los trabajos de limpieza y reparación de techos continúan de manera ininterrumpida para restablecer el servicio completo en el menor tiempo posible.

Las filtraciones afectaron a varios locales del centro comercial

Qué paso en el Unicenter este martes

El edificio de la zona norte registró el ingreso de importantes caudales de lluvia en su planta superior durante la tarde del martes. Las precipitaciones intensas generaron filtraciones en los techos de los pasillos y en el interior de varias unidades comerciales. Ante esta situación, los responsables del shopping decidieron restringir el funcionamiento en los sectores alcanzados por el agua de manera preventiva.

Los videos difundidos por los usuarios en las plataformas X e Instagram exhibieron la magnitud del evento meteorológico dentro del predio. Las imágenes mostraron caídas de agua desde los cielorrasos y anegamientos en las superficies de tránsito común. Los equipos internos de emergencia iniciaron la evacuación de las zonas críticas mientras el temporal arreciaba en el exterior.

Usuarios de redes sociales difundieron videos de cómo la lluvia entraba al shopping

Cuáles son los horarios de atención en otros centros comerciales del AMBA

Los quince establecimientos que pertenecen al Grupo IRSA fijaron un esquema de atención especial para este miércoles 24 de diciembre. Tras la finalización de la denominada Noche de los Shoppings, que extendió la actividad hasta las cuatro de la madrugada, las sucursales retomaron el servicio en horas de la mañana.

Los complejos como Abasto Shopping, Alto Palermo, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda y Dot Baires Shopping reciben a los consumidores hasta las 18 horas. Este horario de cierre anticipado rige para la totalidad de las sedes de la empresa en el país.

La lista de predios con este cronograma incluye los siguientes puntos: Abasto, Alcorta, Avellaneda, Comahue, Noa, Palermo, Córdoba, Arcos, Dot Baires, Mendoza, Rosario, Bullrich, Ribera, Soleil y terrazas de Mayo.

Los comerciantes del barrio de Flores también coordinaron una extensión horaria en las inmediaciones de la avenida Avellaneda. Esta zona comercial de la ciudad de Buenos Aires busca captar al público de último momento con precios competitivos y una franja nocturna propia que finaliza en las primeras horas de este miércoles.

