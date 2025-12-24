Cayeron 80 mm en una hora en el temporal de ayer; la Justicia ordena cumplir la ley de financiamiento universitario
Además, comenzó el éxodo por las Fiestas; la jueza Preska suspendió la búsqueda de activos de YPF; la Justicia rechazó el pedido de Moretti para recuperar la presidencia de San Lorenzo. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 24 de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Un sorpresivo temporal afectó a la Ciudad y el conurbano. Un frente de tormentas y vientos dejó autos bajo el agua en la Panamericana, calles anegadas y árboles caídos. Cayeron cerca de 80 milímetros de agua en menos de una hora. El shopping Unicenter, en Martínez, sufrió filtraciones en los techos y fue evacuado.
- Comenzó el éxodo por las Fiestas. En el aeroparque porteño se registra un movimiento intenso con vuelos completos y filas en los accesos a los controles. El destino turístico nacional más demandado es Iguazú, mientras que Brasil sigue en el tope de las preferencias de quienes viajan al exterior.
- La Justicia ordenó al Gobierno el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La justicia federal otorgó una cautelar para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales. Fue después de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que cuestionó la suspensión de la ley de financiamiento universitario dispuesta por el Poder Ejecutivo, y advirtió un impacto sobre el funcionamiento del sistema y el derecho a la educación.
- La jueza Preska suspendió la búsqueda de activos para ser embargados en el marco del juicio por YPF. La jueza dispuso la suspensión del proceso de discovery sobre el estatus de “alter ego” de la petrolera argentina. La medida representa un respiro judicial para la compañía en el marco del litigio contra el fondo Bruford Capital. El juicio, por 16.100 millones de dólares, se podría resolver entre 2026 y 2027.
- La Justicia rechazó el pedido de Moretti y no puede recuperar la presidencia de San Lorenzo. Había presentado una cautelar para que se declarara inválida la reunión de comisión directiva que determinó la acefalia institucional, pero la Justicia desestimó el pedido y dejó firme el actual escenario dirigencial. La resolución consideró insuficientes los argumentos presentados por el mandatario para cuestionar los actos asociativos del club y para justificar una intervención urgente.
