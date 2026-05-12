La periodista rosarina Analía Bocassi contó el lunes cómo se vivió dentro del avión el escándalo de un hombre y una mujer que fueron detenidos por tener sexo en pleno vuelo desde Panamá a Rosario.

La conductora de Radio 2 eligió el humor para relatar lo sucedido en el vuelo de Copa Airlines que llegó al Aeropuerto Internacional de Rosario el sábado a la madrugada. En el episodio intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al montar un inusual operativo para detener a Marcelo Cagiao, de 55 años y a Sandra Olivera, de 60, acusados de “exhibiciones obscenas”.

“Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 00.20, llegamos cerca de la 1”, introdujo la locutora. Indicó tras ello que el clima de normalidad se alteró en cuestión de segundos. “Vimos que las azafatas salieron rápido, casi en carrera”, describió, según replicó el portal Rosario 3.

La periodista Analía Bocassi contó cómo se vivió en el avión el escándalo de la pareja detenida por tener sexo

En ese marco, reveló que se escuchó por el altoparlante de la cabina un sorpresivo anuncio: “Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”. Al continuar con su relato, Bocassi dijo que en ese contexto las autoridades de PSA subieron al avión mientras los pasajeros seguían sentados y que nadie sabía el motivo del operativo.

La conductora reconoció que en un principio pensaba que se trataba de un caso grave con riesgo para la población. “Había chalecos de la PSA, veníamos desde Panamá hasta Rosario. Pensé que podía haber alguien peligroso que estaba buscado”, sostuvo.

Describió la cabina del avión como “muy calurosa” y que eso aumentaba la tensión entre los pasajeros, que estaban retenidos. “Pasaba el tiempo y se hicieron las 2, estábamos todavía arriba del avión”, relató.

“Después bajó la gente que venía en ejecutiva y estaba espantada”, agregó, y reveló que una niña que viajaba en clase ejecutiva junto a su abuela advirtió sobre el verdadero motivo del operativo.

“La mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que el hombre era el que la mandó al frente. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada. Estaba toda la familia de él esperándolos, incluida la esposa”, sumó Bocassi.

El escándalo

La pareja fue demorada el sábado luego de que ambos fueran descubiertos semidesnudos en primera clase del vuelo procedente de Panamá.

Los involucrados estaban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836 cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a LA NACION.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros.

El hombre y la mujer fueron detenidos por la PSA

Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.

El Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no tiene una norma específica para las personas que intentan tener relaciones sexuales en una aeronave. Sin embargo, esto viola las normas sobre conducta de pasajeros y dificulta las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad a bordo.

Es esta autoridad quien puede tomar medidas contra las personas que afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la ANAC sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo.