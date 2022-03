“Absurda e inentendible”: polémica en Santa Cruz por la tercera promoción consecutiva de los estudiantes que adeudan materias

El sistema educativo de la provincia de Santa Cruz volvió por estas horas a generar preocupación y polémica entre padres y docentes luego de que el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso ayer a través de una resolución que todos los alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas pueden promocionar el año sin importar cuántas materias adeuden.

Con la intención de “garantizar la continuidad formativa de todos los estudiantes de la provincia, reconociendo las trayectorias reales de los mismos, brindando las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada sujeto la capacidad de definir su proyecto de vida”, la resolución que lleva la firma de la presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez, modifica algunos puntos del Acuerdo N° 075/14 en relación con las regulaciones para la evaluación, calificación, acreditación y promoción de los estudiantes.

En lugar de promocionar “al año inmediato superior los estudiantes que no hubieran acreditado hasta dos espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo”, como es habitual, el CPE santacruceño dispuso que “promocionarán al año inmediato superior todos los estudiantes”.

Tal como se lee en el artículo 4° de la resolución a la que accedió LA NACION, se reemplazó la frase “una vez finalizado el ciclo lectivo, aquellos estudiantes que no hubieran acreditado más de dos espacios curriculares, recursarán todos los espacios curriculares” por la siguiente: “una vez finalizado el ciclo lectivo, aquellos estudiantes de primer año que, por diferentes circunstancias, no alcancen los niveles de logro previstos, mantendrán los espacios pendientes de acreditación sin calificación numérica”.

Las clases en Santa Cruz comenzaron ayer en algunas escuelas, a pesar de que los gremios docentes anunciaron un paro por 72 horas. Hoy, el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria.

Preocupación

En El Chaltén, como las clases se retomaron el 7 pasado, porque allí se respeta un calendario especial de escuelas rurales, la resolución cayó como un cimbronazo. “Hubo chicos que habían repetido y que quedaron en el año que repitieron, pero ahora los volverán a cambiar de aula. Como viene pasando todos los años”, cuenta una docente del secundario de esa localidad.

En ese sentido, advierte que la medida no es nueva. “Esto viene pasando sistemáticamente desde 2020. Los chicos que no acreditaron las materias de 2019, como arrancó la pandemia y la cuarentena, se los pasó de año por decreto. En 2021 pasó lo mismo. Y, ahora, esta resolución. Los chicos van acumulando todas las materias que no aprueban, las de primero, segundo, tercero, etc. A los profesores nos dicen que podemos aprobarlos por complejidad de saberes: por ejemplo, si rinde matemáticas de tercero, quiere decir que las de primero y de segundo estarían aprobada. En ese caso, se puede ver el proceso del alumno, pero hay otras materias en las que no, como geografía o historia”, indica la docente, y añade que un número alto de estudiantes que habían repetido el año pasado, ahora podrán promocionar.

A su vez, los profesores deben habilitar espacios o tutorías para que los estudiantes puedan ir rindiendo durante el año. En El Chaltén, por ejemplo, hay chicos que ahora están en cuarto año y deben todas las materias desde primero. La pandemia también propició la eliminación de las faltas (la asistencia no es un requisito para la aprobación) y los boletines. En su lugar, hay informes evaluativos, en los que los docentes anotan qué contenidos no fueron aprobados por cada alumno. Los chicos pueden ir rindiendo temas y se van tachando de las planillas.

“Y durante 2020 y parte de 2021, nos hicieron trabajar por proyectos en lugar de materias. Los chicos tenían que aprobar el proyecto, no la materia. En pandemia, bajamos un nivel terrible de contenidos. Es incluso difícil de explicar a los padres, nadie entiende nada”, señala la docente, que prefiere resguardar su nombre.

LA NACION intentó ampliar la información con las autoridades del CPE, pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Críticas

“Absurda”, “inentendible”, “inexplicable”, “arbitraria”, “deteriorada” y “desprolija” están entre los calificativos que usan padres y docentes para referirse a la situación educativa en Santa Cruz. “Suelo decir que nos sentimos luchando contra un monstruo de siete cabezas: cortás una y salen otras tres”, afirma Aimé Bidán, madre de tres chicos en edad escolar y miembro de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Educación en El Chaltén.

En esa localidad, otra disposición del CPE había impedido que unos 80 chicos de jardín y primaria regresaran a clases el 7 de febrero, porque se les exigía que contaran con el esquema de vacunación.

Varios idas y vueltas –amparo presentado por los padres, medida cautelar del juez Carlos Narvarte y apelación del CPE– culminaron ayer, cuando los alumnos no vacunados pudieron finalmente volver al jardín y la primaria.

“Al parecer, flexibilizaron la resolución del CPE y eso permitió que todos los chicos vuelvan a la escuela. Si bien estamos aliviados, lo cierto es que así como fue de arbitrario dejarlos fuera del colegio, también lo fue su reingreso. No hemos visto el instrumento legal que sostiene la decisión, así que no sabemos si mañana o la semana que viene los pueden volver a separar o a dejar nuevamente afuera”, concluye Bidán.