Accidente en Panamericana: chocaron una moto y un camión y murió una persona

Un motociclista falleció este viernes por la madrugada tras chocar contra un camión en el kilómetro 30 del Acceso Norte de Panamericana a la altura de El Talar. Por el siniestro el tránsito en la zona se ve fuertemente afectado. El hecho ocurrió cuando la víctima intentó ingresar a la vía rápida y recibió el impacto del transporte de carga, que circulaba con sentido al norte en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Según los datos preliminares, ninguno de los conductores logró advertir la presencia del otro, ambos ingresaron en un mismo carril y entonces tuvo lugar el impacto.

Personal de seguridad trabaja en el lugar del hecho para facilitar las pericias correspondientes y reestablecer la fluidez habitual. Dos carriles ya fueron habilitados, pero la restricción de circulación afecta al resto y genera inconvenientes para los conductores. Los vehículos que se desplazan hacia el norte se encuentran con un fuerte embotellamiento.

El cuerpo del motociclista permaneció por un tiempo en la rama de ingreso para asegurar el protocolo.

El flujo hacia la Capital Federal también presenta complicaciones en la intensidad de la marcha, ya que los cierres parciales provocaron demoras que se extendieron a lo largo de la zona.

Las autoridades policiales ya iniciaron las averiguaciones para establecer de modo oficial los motivos que desencadenaron el hecho. La investigación quedó a cargo de los peritos de la zona y el ingreso a la autopista todavía permanece bloqueado para permitir el retiro de las unidades involucradas y la finalización de las tareas de limpieza en el pavimento.

Otros accidentes en el AMBA

El SAME también reportó operativos por siniestros en distintas zonas de la Ciudad:

Avenida Belgrano y Perú : por colisión entre un auto y una moto

: por colisión entre un auto y una moto Pizarro e Inocencio Pieres : por impacto entre un auto y una moto

: por impacto entre un auto y una moto Viamonte y Uriburu : por choque entre un auto y una moto

: por choque entre un auto y una moto Palos 221 y Villafañe: por colisión entre dos autos

El choque producido tras una persecución en Wilde.

En tanto, en Wilde, partido de Avellaneda, un auto y un patrullero se estrellaron contra un edificio en el marco de una persecución policial en la esquina de las calles Raposo y Coronel Linch.