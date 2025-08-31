Choque entre un colectivo y un auto en Córdoba y Junín: hay cinco heridos

La mañana de este domingo marcado por las fuertes lluvias comenzó con un accidente en el cruce de la avenida Córdoba y la calle Junín, justo frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En este caso, un colectivo de la línea 60 chocó contra un auto y, producto del incidente, hay por lo menos cinco heridos.

Según pudo saber LA NACION por fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el choque se dio cuando uno de los vehículos -aún no se pudo identificar cuál de los dos- cruzó el semáforo en rojo.

Hay un auto y un colectivo involucrados en el choque frente a FMed

En cuanto a los heridos, se trata de tres mujeres y dos hombres, dos de los cuales serían mayores y tres menores. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández -entre ellos una joven de 17 años- y otro paciente de 22 años con diagnóstico de politraumatismos al Hospital Ramos Mejía.

Hasta el momento trabajan ocho móviles del SAME y de Policía de la Ciudad en el lugar y hay un corte total en la zona, por lo que se registran demoras en la circulación.

En los videos del lugar de los hechos se puede ver también cómo el colectivo impactó contra un contenedor de basura de la Ciudad que se encontraba en ubicado a mitad de la calle y, producto del impulso y de la velocidad a la que iba, esto replicó contra otros dos vehículos que resultaron afectados.

El colectivo que chocó a otros dos vehículos

Otro choque en Villa Crespo

Un accidente de características similares tuvo lugar en la noche del viernes en el barrio porteño de Villa Crespo. En este caso, el conductor de un auto perdió el control del vehículo, impactó contra ocho motos que estaban estacionadas y volcó. El siniestro vial ocurrió pocos minutos después de las 4 en la intersección de las calles Vera y Serrano.

Según pudo saber LA NACION, tras la alerta de los vecinos, móviles del SAME acudieron al lugar. En la escena se encontraron con ocho motos dañadas -ninguna con conductor- y un Renault Sandero gris dado vuelta sobre la calle Vera.

El conductor y su acompañante, por su parte, salieron por sus propios medios del vehículo antes de que llegaran las autoridades y no requirieron traslado a un centro de salud, aunque hasta el momento se desconoce si quien manejaba fue sometido a un test de alcoholemia. Se trata de un hombre de 32 años que argumentó ante las autoridades que tuvo un problema mecánico por el cual perdió el control del vehículo.

Además el choque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes que se conocieron, el vehículo parece circular a una velocidad considerablemente alta.