Accidente fatal en la ruta que une Santa Fe y Córdoba: dos muertos

Un trágico accidente ocurrió en la Ruta Nacional 19 -que une las capitales de Santa Fe y Córdoba- este jueves por la tarde cuando dos personas murieron producto de un despiste de un auto y posterior impacto contra el guardarraíl. Además de las víctimas, una mujer resultó herida.

El siniestro ocurrió este jueves alrededor de las 16.15 en el kilómetro 214, a la altura del tramo comprendido entre Arroyito y El Fuertesito, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Cadena 3 de fuentes policiales, en el vehículo modelo Citröen C4 Cactus iban tres personas oriundas de Misiones. Por causas que aún son materia de investigación, el auto despistó en solitario e impactó con fuerza contra el guardarraíl. No hubo otros vehículos involucrados.

En consecuencia, en el lugar fallecieron un hombre de 56 años y una mujer de 46. En paralelo, la tercera ocupante, una mujer de 57 años, resultó herida. Ella pudo salir por sus propios medios del vehículo y fue trasladada por los servicios de emergencia a un hospital local para ser atendida por politraumatismos de distinta gravedad, aunque se mantiene en estado de salud consciente y estable.

Al momento del accidente, la ruta estaba despejada y el clima era favorable, por lo que de momento se descarta que esos dos factores hayan contribuido al despiste. Entonces, causas como la distracción o alcoholemia son motivo de investigación.

Del operativo trabajaron efectivos de la Policía Caminera y de la Comisaría de Arroyito, que realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del trágico incidente vial.

Interviene en el caso la Fiscalía de Instrucción de Arroyito, a cargo de Graciela Debernardi.

Violento choque frontal en Pehuajó

Un hombre de la ciudad bonaerense de Pehuajó murió el martes luego de que la camioneta 4x4 que conducía impactara violentamente contra un camión Scania que transportaba combustible. Los vehículos involucrados circulaban por la ruta nacional 5.

El accidente ocurrió en el kilómetro 373 de esa transitada ruta. En ese punto chocaron de frente una camioneta Nissan Frontier 4x4, que iba en el sentido contrario a Pehuajó, y un camión que iba en la otra mano y que transportaba gas propano.

Violento choque frontal entre un camión y una 4x4 en la ruta 5: murió un hombre de 57 años oriundo de Pehuajó. captura de redes

El conductor del vehículo de menor porte -identificado por los medios locales como Sebastián Alberto Peña Cozzarin, de 57 años- murió en el lugar. En tanto, el otro chofer, que viajaba desde Bahía Blanca, se encontraba en el lugar ileso.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 8 de Pehuajó, a cargo del funcionario judicial Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento de Trenque Lauquen, que investigará cómo sucedió el accidente.