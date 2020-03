Activan medidas preventivas en escuelas y espacios laborales

Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Piden que los alumnos que viajaron a países afectados no asistan a clases por 14 días

La propagación del nuevo coronavirus por todo el mundo tiene en alerta a las autoridades sanitarias de los países y obliga a tomar decisiones preventivas para evitar contagios masivos . En la Argentina , donde hasta ayer se confirmaron nueve casos, entre ellos el de un paciente que murió, se activaron otros protocolos, además de los resguardos recomendados para aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad. Las de mayor impacto se sentirán en el ámbito educativo y en el laboral, en los que aconsejan permanecer durante dos semanas en los hogares a las personas que hayan viajado a zonas afectadas por el Covid-19 .

Hasta el momento son nueve los casos confirmados en la Argentina, siete de ellos en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y el restante en Córdoba. Mientras que 55 personas se encuentran aisladas en la Capital y otras 11 en la provincia de Buenos Aires. Anoche se confirmó la muerte de un hombre en el hospital porteño Cosme Argerich.

El Ministerio de Educación de la Nación dictó ayer una resolución en la que pide a los estudiantes, docentes y personal no docente de todas los establecimientos educativos del país, públicos y privados, que estuvieron en China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia o Alemania que durante los 14 días posteriores a su regreso al país no asistan a las escuelas, presenten síntomas o no.

Una medida similar tomaron, en conjunto, entre los ministerios de Educación y de Salud de la ciudad para los alumnos y personal docente y no docente que hayan estado en algunos de los países mencionados; y también para cualquier trabajador de la salud de los 82 establecimientos porteños. En línea con esta decisiones, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confeccionaron una resolución para aplicar el mismo protocolo, a pesar de que las clases en forma masiva comenzarán el mes próximo.

"Junto con el Ministerio de Trabajo y Educación sugerimos que las personas que vengan de esos países hagan una cuarentena domiciliaria con poca vinculación social. El Ministerio de Trabajo exime a los trabajadores de sanción económica o de otro tipo por no concurrir al lugar de trabajo", dijo ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en declaraciones radiales.

González García hizo mención así a la resolución 178/2020, publicada por el Ministerio de Trabajo. El documento establece que habrá "una licencia de carácter excepcional para los trabajadores, tanto del ámbito público como privado, que regresen a la Argentina luego de haber estado en países con brote de coronavirus".

Hasta el momento no habrá suspensiones de eventos masivos como recitales, espectáculos deportivos, artísticos o gastronómicos con grandes aglomeraciones de personas. Voceros del gobierno porteño afirmaron que las recomendaciones, para realizar esas actividades siguen siendo utilizar alcohol en gel y lavarse las manos. Mientras que desde la Nación explicaron que no se recomienda la suspensión de encuentros masivos en esta etapa "en la que no hay evidencia de transmisión". En caso de eventos con participación de extranjeros "se evaluará la conducta a seguir con los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus".

Todas las medidas se activaron cuando comenzaron a confirmarse nuevos casos de pacientes afectados por el virus. "La resolución hace hincapié en la prevención, por ello se solicita a aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus a quedarse en sus hogares, aun aquellos que no presenten síntomas", se explica en el comunicado del Ministerio de Educación de la Nación. "Es importante que permanezcan en el domicilio sin concurrir al establecimiento y evitar el contacto social por 14 días", dijo al respecto el ministro Nicolás Trotta.

En la ciudad se aconsejó que los alumnos que hayan estado en zonas afectadas no concurran a las escuelas a partir de mañana. Además se les pidió a los padres que ante cualquier duda consulten a las autoridades de cada escuela, a las que el Ministerio de Educación ya envió la información correspondiente. A través de una comunicación interna, el Programa de Salud Escolar informó la medida con carácter urgente a los responsables de las áreas programáticas de los hospitales Álvarez, Argerich, Durand, Fernández, Penna, Piñero, Pirovano, Ramos Mejía, Santojanni, Tornú, Vélez Sarsfield, Zubizarreta y Elizalde para atender las eventuales demandas.

En general, para todos los establecimientos educativos del país, las directivas dadas por el Ministerio de Salud eran las de continuar con el ciclo escolar establecido, reforzar las medidas de prevención de infecciones respiratorias, y no asistir al establecimiento si aparecían síntomas. Con una situación epidemiológica que se modificó con la confirmación de nuevos casos en el país, se tomó la decisión de agregar la aplicación del período de cuarentena.

Lo mismo ocurre para todos los trabajadores de la salud porteña (médicos, enfermeros, camilleros, administrativo, personal de maestranza y otros). En toda la ciudad hay 34 hospitales públicos, 46 Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y dos Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (Cemar).

