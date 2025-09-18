Actividades y planes para disfrutar del Día de la Primavera en Buenos Aires

La llegada de la Primavera renueva el aire y el espíritu. y este cambio de estación, en distintos rincones del planeta, está acompañado de rituales y costumbres específicas, por la importancia que significa esta etapa en la que la naturaleza se muestra en todo su esplendor.

A tono con este período de transición, es importante saber por qué se celebra la Primavera el 21 de septiembre y qué actividades se pueden hacer para recibir el cambio de estación.

El motivo por el que el 21 de septiembre se celebra la llegada de la Primavera Unsplash

Es importante saber que esta estación comienza puntualmente con el equinoccio, que es el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno.

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), el equinoccio de primavera en 2025 ocurre el 22 de septiembre. Precisamente, se dará a las 15.19 de ese día, según la Hora Oficial de Argentina (HOA). Esta ha sido calculada adoptando el huso horario 3 al Oeste de Greenwich. En tanto, de acuerdo al tiempo universal coordinado (TUC), este evento astronómico sucede a las 18.19.

Sin embargo, por convención general, la fecha establecida para la llegada de la Primavera es el 21 de septiembre, que en 2025, coincide con el día domingo. Esto se debe a la necesidad de fijar un día para el inicio de la estación, dado que los registros astronómicos varían año a año.

Las actividades que se pueden hacer para recibir a la Primavera Unsplash

Cómo estará el tiempo el domingo 21 de septiembre

La Primavera y específicamente, el 21 de septiembre, están asociados a actividades al aire libre. Sin embargo, antes de idear un plan, es preciso contar con la información pormenorizada que ofrece el pronóstico del tiempo para esa jornada.

De acuerdo a los datos del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) el domingo 21 de septiembre se presentará con lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde, aunque después del mediodía las probabilidades de precipitaciones disminuyen a un margen que va de cero a 10%.

La temperatura del domingo se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 18°C; y el viento soplará del sur y suroeste, con una velocidad que oscila entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

Qué actividades se pueden hacer para recibir el cambio de estación

Dependiendo de la lluvia caída, la alternativa del clásico pícnic es probable que deba ser reemplazada por otra opción.

A continuación figuran algunas sugerencias de paseos y recorridos para hacer este domingo y recibir el cambio de estación en familia o con amigos.