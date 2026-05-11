En qué consiste el operativo montado en Bariloche para encontrar a Analía Corte, la mujer de 52 años que lleva cuatro días desaparecida

Bariloche se encuentra conmovida desde hace cuatro días por la desaparición de Analía Corte, una mujer de 52 años que fue vista por última vez el viernes 8 de mayo, cuándo se fue de su casa en el barrio de Melipal, y de la que este lunes aún no hay rastros, ni pistas firmes. Según informaron allegados, la mujer atraviesa un problema de salud mental y está medicada por un cuadro de depresión.

Para facilitar la búsqueda, las autoridades de la policía local recordaron que Analía tiene una altura de 1, 65 metros, cabello oscuro, ojos castaños, y se encuentra sin documentación ni teléfono celular.

El operativo cuenta con más de 40 efectivos policiales que trabajan de manera simultánea en diferentes zonas. Asimismo, se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate. Contarán, a su vez, con un informe vinculado al uso de la tarjeta SUBE para monitorear sus traslados.

Búsqueda de una mujer en Bariloche

En diálogo con LN+, Francisco Poppe, vocero de la policía de Bariloche, brindó información exclusiva sobre el operativo montado: “Es una búsqueda que va a comenzar hoy la cuarta jornada. Es una búsqueda intensa que, por supuesto, genera mucha angustia, mucha preocupación".

“No es la primera vez que Analía se va de su vivienda, es una situación ya conocida. Es la cuarta ocasión en la que se va, esta vez con la angustia de que se ha extendido mucho el plazo de poder hallarla”, subrayó.

En relación a casos anteriores, remarcó que la encontraron rápidamente, pero que en este caso, ya pasaron muchas horas desde que se desconoce su paradero. “Todo el recurso humano de la policía de Río Negro, tanto de Bariloche como refuerzos que han llegado de otros lugares de la provincia, están abocados a la búsqueda con la colaboración de otras fuerzas federales”.

Intensa busqueda de Analia Corte

Según se dio a conocer, la mujer de 52 es una paciente con una patología psiquiátrica. “Esto seguramente tiene que ver con esta situación”, resaltó Poppe, y sostuvo que se están analizando registros de cámaras de seguridad, por lo que se solicita la colaboración a los vecinos para que aporten sus propias cámaras, mientras que el Servicio de Prevención de Incendios Contra Incendios Forestales puso a disposición sus drones para la búsqueda.

Hasta el momento, la policía desconoce el paradero de la mujer, aunque esta mañana informaron que perdieron el rastro de Analía en inmediaciones del Lago Nahuel Huapi, por lo que continúan la búsqueda por la costa también. En ese sentido, reforzaron la búsqueda con embarcaciones de la Prefectura y efectivos y buzos en la zona costera.