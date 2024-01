escuchar

LA PLATA.- Una avioneta piloteada por un particular que realizaba un vuelo recreativo se precipitó a tierra en el aeródromo provincial de Zárate. El piloto resultó ileso, pero su aeronave sufrió graves daños. Los usuarios del lugar señalan a la Dirección de Planificación Aeroportuaria bonaerense (DPAO) por la falta de mantenimiento y desidia en su política para con el campo de aviación.

“Fue una desgracia con suerte, pero estamos tentando a que ocurra una tragedia”, se lamentó Sebastían Favre, refiriéndose al hecho ocurrido ayer, pasadas las 17. Favre, que ayudó a rescatar al piloto de la nave siniestrado, es concesionario de un hangar donde funciona una escuela de vuelo y que también alquila para guardar aviones de particulares.

De allí salió ayer por la tarde Walter Maccin un piloto novato para hacer un vuelo recreativo. En medio de la travesía el motor sufrió una falla de reducción de potencia por lo que perdió sustentación y se precipitó a tierra. Si bien Macin logró orientar la aeronave hacia la pista en el impacto, colapsó el sistema de combustible al costado de la pista en la llamada franja de seguridad que, por falta de mantenimiento, tiene matorrales que superan los dos metros de altura.

“Es muy grave la desidia que sufrimos desde hace más de un año. Nosotros antes podíamos controlar las dos pistas, pero hoy por falta de mantenimiento. Ya no lo vemos. Un instructor dio aviso por una nube de tierra y salimos a buscarlo. Por suerte el hombre estaba ileso y pudimos rescatarlo”, relató Favre, quien ademas alertó sobre otro de los riesgos más inquietante aún: “hace por lo menos un año que se robaron los alambrados de todo el perímetro por lo que aquí estamos expuestos a robos constantemente y la cercanía del rio ofrece una oportunidad para operaciones narcos que pueden hacerse tranquilamente en las noches sin que haya control alguno”.

El piloto de la avioneta salió ileso, luego de un desperfecto en el motor que obligó a un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Zárate gentileza

El accidente activó un protocolo por el cual asistieron los bomberos y personal de seguridad del municipio de Zárate. A raíz del hecho y las malas condiciones observadas en el lugar, las autoridades de la comuna, conducida por Marcelo Martzkin (Juntos por el Cambio), convocaron a una reunión a los interesados para la semana próxima.

Según los operadores del lugar, los problemas en el campo de aviación de Zárate, comenzaron hace un par de años cuando la DPAO, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, anuló un acuerdo que existe para los 52 aeródromos provinciales desde 1977 por el cual la provincia, dueña de los predios, cede a los municipios la administración y operación de las aeroestaciones.

La medida oficial dispuso reintegrar el control de los predios de Zárate y San Nicolás a la DPAO ya que, se indicó, no existían informes sobre el rédito económico de las explotaciones agrícolas ni tampoco sobre las inversiones realizadas para la conservación del predio. Esas explotaciones permitidas en general en todos los campos de aviación sirven -o deberían servir- para el mantenimiento indispensable para asegurar la operatividad

En Zárate, el año último ganó protagonismo el entonces titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, quien acusó al intendente de ese momento, Osvaldo Cáffaro -peronista como él-, de administrar en forma deficiente el aeródromo. Cáffaro y Berni mantienen una vieja disputa por el control del distrito. Pero la situación no quedó ahí, por orden de Berni, la DPAO forzó el desalojo de los dos clubes de planeadores ( Cóndor y Planeadores Zárate) que funcionan desde hace décadas y avanzó sobre la clausura del lugar. Si bien la actividad de los planeadores fue repuesta, la operatividad quedó resentida y varios de los usuarios sospechan que Berni perseguía un interés particular ya que su pareja, la diputada Agustina Propatto, fue candidata a intendente de Zárate. “Eso es ridículo, hice lo mismo en San Nicolás y en lo de Zárate me metí solo porque ando por la zona”, se defendió el actual senador provincial y rector ad honorem del Instituto Universitario Juan Vucetich .

No es clara la posición frente a esta problemática de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), desde donde ante la consulta de LA NACION se limitaron a indicar que " se trata de un problema que está en la órbita de la provincia de Buenos Aires”.