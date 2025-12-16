Aeroparque: un grupo de turistas, en aparente estado de ebriedad, provocó disturbios y fue bajado del avión

Cuatro pasajeros de un avión, que estaba próximo a despegar desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, fueron obligados a descender de la aeronave por generar disturbios y resistirse a la autoridad, en un aparente estado de ebriedad.

El caso sucedió a principios de diciembre, pero salió a la luz en las últimas horas tras la viralización de un video en redes sociales del momento exacto en que el grupo de pasajeros -compuesto por dos hombres y dos mujeres- fue obligado a bajar del avión por causar problemas en su interior, previo al despegue.

Según confirmó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a LA NACION, estos cuatro “pasajeros disruptivos” tenían pasajes para volar en el vuelo WJ 3820 de la aerolínea lowcost JetSmart rumbo a Florianópolis, Brasil.

El momento en el que bajan a los pasajeros del avión de Jet Smart

Sin embargo, el personal a bordo de la aeronave requirió la asistencia policial durante el preembarque en la puerta número 16 del aeropuerto porteño debido a que el mencionado grupo estaba en un aparente estado de ebriedad.

Pese a la intimación de los agentes de la PSA, los pasajeros se negaron a descender de la aeronave y se produjo un enfrentamiento en donde una de las mujeres golpeó en el labio a uno de los oficiales, lo que provocó el rechazo por parte del resto de los pasajeros.

El altercado, que incluyó insultos y empujones, hizo que se demorara la partida del vuelo, lo que generó aun mayor malestar entre los ocupantes del avión que ya estaban ubicados en sus asientos.

Según se observó en el video que circuló en redes sociales, la policía obligó a bajar a los turistas del avión. Durante la caminata por el pasillo hasta la puerta de salida, los señalados intercambiaron insultos con los pasajeros.

El parte oficial indicó que fueron tres las personas demoradas por “resistencia a la autoridad y lesiones leves” y se las trasladó hacia el turno de prevención donde, una vez allí, fueron puestas a disposición de la Justicia.