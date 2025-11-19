Afectó más de 100 hectáreas: sigue activo el incendio en Epuyén, pero hay dos datos alentadores

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Continúa activo el incendio que se inició anteayer en el paraje El Pedregoso, en Epuyén, Chubut, aunque su actividad ha mermado gracias a una disminución del viento. Además, rige para mañana un alerta amarillo por lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fuego –que comenzó el lunes alrededor de las 16.30 en cercanías del complejo de cabañas Kritz, cerca de la ruta 40– lleva quemadas más de 100 hectáreas de bosque implantado y nativo. Según informaron desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques y a cargo del operativo, entre anteayer y ayer se activaron diversos focos secundarios sobre el perímetro del incendio por incremento en la intensidad del viento. Las llamas se propagaron hacia el sur y el este, subieron hacia el filo del cerro Pirque y fueron saltando entre cañadones.

“El fuego está quemando en retroceso, principalmente en el flanco derecho, ladera arriba. También se incrementó la actividad en el flanco izquierdo. La cabeza del incendio se mantiene en el cañadón, sin aparente avance”, sumaron desde el SPMF. En la línea de fuego trabajan actualmente 89 combatientes.

Durante la jornada del martes, las brigadas del SPMF y la del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) reforzaron las líneas cortafuegos con herramientas manuales, mientras que el departamento Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lago Puelo efectuó enfriamiento con equipos de agua. Los bomberos voluntarios de Epuyén permanecieron en apresto en zona de viviendas y complejos turísticos, y una topadora construyó fajas cortafuegos y acceso para el ingreso de autobombas. En tanto, un helicóptero con helibalde efectuó 72 lanzamientos en el área afectada.

Hoy, la tarea se centra en reforzar las líneas cortafuegos y profundizar las tareas de enfriamiento en los puntos calientes. La temperatura máxima ronda los 16ºC y el viento fue en aumento durante la tarde, con ráfagas de hasta 35 km/h. No obstante, registra una disminución en la intensidad (el lunes hubo ráfagas de hasta 80 km/h en la zona de Epuyén), a la vez que resulta esperanzador el pronóstico de lluvias, especialmente durante la madrugada de mañana.

De todos modos, las temperaturas comenzarán a subir hacia el fin de semana, con máximas de hasta 26ºC en esa región de Chubut, por lo que las autoridades siguen haciendo hincapié en que está prohibido hacer fuego en cualquier tipo de actividad al aire libre. “En época estival, el ambiente seco, las altas temperaturas y el viento incrementan el riesgo de incendios forestales. La detección temprana es clave para fortalecer la prevención y el control”, advirtieron desde la Secretaría de Bosques en relación con la importancia de avisar de inmediato al divisar una columna de humo o un incendio forestal.

Emergencia ígnea

Las recomendaciones se dan en un contexto de emergencia ígnea, decretada hace una semana por el gobierno de Chubut hasta el 30 de abril de 2026. La medida se fundamenta en el informe técnico del SPMF, que advierte sobre un incremento del combustible vegetal y condiciones favorables para la ocurrencia de incendios.

Según el primer informe difundido el lunes por el SPMF de Chubut, el fuego en El Pedregoso se inició cuando se “arrojaron cenizas calientes”. En efecto, una mujer se presentó ayer voluntariamente ante las autoridades y se declaró culpable de haber causado el incendio. Al parecer, sacó brasas calientes de una estufa a leña y las puso sobre el pasto. A causa del viento, el fuego prendió rápidamente matorrales y pastizales cercanos.

Los delitos ambientales tienen penas de tres a diez años de prisión. En junio de 2022, seis personas que habían aceptado su culpabilidad por un incendio en Cuesta del Ternero (en las afueras de El Bolsón) recibieron condenas de tres años de prisión en suspenso, además de la obligación de realizar tareas comunitarias y capacitación ambiental. Los seis imputados habían hecho un asado en el Barrio El Mirador: pusieron la parrilla arriba de una chapa a tan solo 50 centímetros de un pinar. Aquel incendio quemó unas 8000 hectáreas de bosque.