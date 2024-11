Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 10 provincias

Tras un sábado con avisos por lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que finalmente no tuvieron tanta intensidad como estaba pronosticado, para este domingo 3 de noviembre rige una serie de alertas amarillas por posibles tormentas fuertes, que estarán acompañadas por vientos y ráfagas y afectarán a la provincia de Buenos Aires y otras 10 regiones del país.

De esta forma, en el norte de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis hay un aviso por posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y que podrían implicar actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos , con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.

Ante este fenómeno, el organismo nacional recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta similar pero por fuertes vientos del oeste y noroeste, con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Esto se suma a los avisos por viento Zonda en La Rioja, Mendoza y San Juan.

Este fenómeno implica vientos con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 70 kilómetros por hora, además de una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja. El Zonda se produce bajo determinadas condiciones climáticas, durante el período comprendido entre mayo y noviembre en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes desde la provincia de Neuquén hasta la de Jujuy.

Para evitar que la población se vea afectada, el SMN recomienda seguir los siguientes consejos:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Las ráfagas podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. Osvaldo Fanton

El clima en el AMBA

Por otro lado, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió el pronóstico para este domingo, en el que la temperatura rondará los 22 grados durante toda la jornada.

Con un cielo mayormente nublado por la mañana, el clima se presentará sin lluvias, los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, la humedad será del 78% y buena visibilidad. Después del mediodía las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura pronosticada que alcanzará la máxima pronosticada de 24 grados.

Finalmente, por la noche el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora y no se esperan lluvias para esta franja del día.

